Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

В конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» состоялся VIII Санкт-Петербургский международный форум труда, основная тема которого звучала как «Труд, занятость, человеческий капитал: новые сложности и новые решения». Деловая программа включала большое количество конференций, дискуссий и круглых столов, посвящённых современным вопросам и новым вызовам на рынке труда.

Сотрудники трёх высших школ Института промышленного менеджмента, экономики и торговли участвовали в форуме. Они посетили разнообразные секции и традиционную выставку КУБ ЭКСПО «Кадры. Управление. Безопасность», объединяющую специалистов HR-сектора и представителей государственных органов власти.

В рамках отдельного профильного трека «Государственная гражданская и муниципальная служба» доценты Высшей школы административного управления Максим Иванов и Тамара Селентьева вместе со студентами 4 курса бакалавриата направления «Государственное и муниципальные управление» посетили площадку «Окно в мир: зарубежный опыт построения национальной системы государственной гражданской службы», секцию «Эволюция управления персоналом в органах власти: от соблюдения норм и работы с коллективом до персонального подхода» и практическую сессию «Существующие технологии и новые возможности саморазвития госслужащих». Политехники познакомились с международным опытом управления государственной службой, актуальными изменениями и трендами, передовым опытом кадровых практик разных органов государственного управления.

На круглом столе «Развитие системы наставничества в интересах промышленности», организованном Союзом промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга, Максим Иванов рассказал о перспективах обеспечения системного подхода к институту наставничества на уровне вуза.

В декабре 2023 года по итогам заседания Государственного Совета Российской Федерации по вопросу повышения роли и престижа педагога и наставника было утверждено поручение Президента РФ по развитию института наставничества. В соответствии с ним в настоящее время в Политехническом университете разрабатывается внутреннее положение о наставничестве и соответствующий комплекс предложений для региональных органов власти, обеспечивающих комплексный и системный подход в развитии системы наставничества на уровне города , — подчеркнул докладчик.

Доценты ВШАУ Юлия Акимова и Светлана Евсеева вместе со студентами 2 курса направления «Управление персоналом» посетили треки «Обучение персонала. Опыт национального проекта», «Женские клубы при Центрах занятости населения: опыт регионов и перспективы развития», «Научно-практическая сессия: „Бизнес-образование в интересах устойчивого развития экономики“ и „Консалтон. Мнения на основе обсуждений“». Они обсудили проблемы эффективности управления персоналом и продуктивности производства, передовые методики и стратегии обучения, переосмысления подходов к формам занятости, найму и удержанию сотрудников, особенности развития корпоративной культуры и карьеры.

Преподаватели и студенты Высшей школы производственного менеджмента участвовали в панельных дискуссиях «Человеческий капитал на современном рынке труда: подходы, трактовки, изменения», «Формы занятости: границы возможного» и «Сотрудничество бизнес-вуз-государство: способы получения востребованных компетенций через проектно-ориентированное обучение».

Сотрудники ВШПМ встретились с директором по операционной эффективности Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Санкт-Петербурга Фёдором Дмитриевым, начальником управления развития персонала и Президентской академии РАНХиГС Натальей Мельниковой, а также с представителем компании «ТЕХНОАВИА». На встречах обсуждались вопросы текущего сотрудничества и возможности для их развития.

«Участие в форуме даёт возможность установить новые и развить существующие партнёрские связи. Именно через сотрудничество и обмен знаниями мы можем решать актуальные проблемы в науке и образовании, делать наши образовательные программы интересными и востребованными», — поделилась директор ВШПМ Ольга Калинина.

На дискуссионной сессии «Искусственный интеллект. Связь образования и рынка труда» доцент Высшей инженерно-экономической школы, руководитель образовательного направления «Статистика» Анги Схведиани выступил с докладом на тему «Развитие магистерской программы „Моделирование и анализ больших данных в экономике“ с использованием методов искусственного интеллекта».

Искусственный интеллект позволяет автоматизировать рутинные операции и расширять информационную базу для принятия решений. У разработчиков образовательных программ появляется возможность создавать конкурентоспособные программы, в рамках которых студенты получают востребованные на рынке труда компетенции , — отметил Анги Схведиани.

Для нашего института стратегически важно участвовать в мероприятиях подобного уровня и знакомить с ними преподавателей и студентов. Это позволяет быть в курсе последних тенденций и вызовов рынка труда, прослеживать актуальные тренды ведения бизнеса, а также устанавливать контакты с коллегами из профессиональных организаций. Вместе с тем мы ещё делимся своим опытом лучших практик в самых различных профильных направлениях деятельности института , — прокомментировал директор ИПМЭиТ Владимир Щепинин.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI