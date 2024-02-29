В НИУ ВШЭ начал работу Экспертный совет по вопросам участия России в БРИКС

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

В Высшей школе экономики состоялась официальная презентация центра «Экспертный совет по вопросам участия Российской Федерации в объединении БРИКС». Совет, в частности, будет отвечать за информационно-аналитическое и экспертное обеспечение российского председательства в объединении в 2024 году.

Экспертный совет БРИКС создан во исполнение поручения Правительства РФ на базе НИУ ВШЭ по инициативе МИДа и Минфина России. Совет будет заниматься экспертно-аналитической и научной деятельностью по актуальным вопросам политического, социально-экономического и гуманитарного сотрудничества в объединении.

Руководитель Экспертного совета БРИКС — проректор НИУ ВШЭ Виктория Панова подчеркнула, что университету оказано высокое доверие со стороны руководства страны. «Высшая школа экономики сегодня — это один из ведущих российских центров в области международного образовательного, научного и экспертного сотрудничества, — отметила она. — Вышка обладает исключительным набором компетенций в этих вопросах, а наши сотрудники пользуются заслуженным авторитетом и имеют высочайшую репутацию в своих областях».