В НИУ ВШЭ начал работу Экспертный совет по вопросам участия России в БРИКС

В Высшей школе экономики состоялась официальная презентация центра «Экспертный совет по вопросам участия Российской Федерации в объединении БРИКС». Совет, в частности, будет отвечать за информационно-аналитическое и экспертное обеспечение российского председательства в объединении в 2024 году. Экспертный совет БРИКС создан во исполнение поручения Правительства РФ на базе НИУ ВШЭ по инициативе МИДа и Минфина России. Совет будет заниматься экспертно-аналитической и научной деятельностью по актуальным вопросам политического, социально-экономического и гуманитарного сотрудничества в объединении. Руководитель Экспертного совета БРИКС — проректор НИУ ВШЭ Виктория Панова подчеркнула, что университету оказано высокое доверие со стороны руководства страны. «Высшая школа экономики сегодня — это один из ведущих российских центров в области международного образовательного, научного и экспертного сотрудничества, — отметила она. — Вышка обладает исключительным набором компетенций в этих вопросах, а наши сотрудники пользуются заслуженным авторитетом и имеют высочайшую репутацию в своих областях».

Виктория Панова выделила первостепенную роль экспертного трека в выстраивании эффективного взаимодействия стран — участниц объединения по линии «второй дорожки» дипломатии. «В 2024 году в истории БРИКС началась новая глава. России как первому председателю БРИКС в расширенном составе необходимо обеспечить плавную интеграцию новых стран-участниц в работу объединения. В БРИКС эффективно развивается “вторая дорожка” — это неформальные инициативы академических, экспертных и гражданских сообществ, которые взаимодействуют с государственными институтами. За координацию экспертного трека БРИКС в России с 2024 года отвечает наш Экспертный совет», — подчеркнула она. В этом году cовет проведет ряд экспертных мероприятий для сбора рекомендаций лидерам государств БРИКС по развитию всеобъемлющего сотрудничества стран — участниц объединения. Главные итоги работы экспертного трека будут представлены на Академическом и Гражданском форумах БРИКС, которые пройдут в Москве 22–24 мая и 3–4 июля соответственно. Презентация Экспертного совета БРИКС прошла в феврале в НИУ ВШЭ в рамках стратегической сессии «Председательство России в БРИКС — 2024: роль экспертного трека». В ее работе приняли участие ведущие российские эксперты и ученые из НИУ ВШЭ, ИМЭМО РАН, РАНХиГС, МГИМО, Российского совета по международным делам и др. Об основных приоритетах российского председательства в БРИКС рассказали начальник Отдела по вопросам экономического и гуманитарного сотрудничества в межгосударственном объединении БРИКС МИД России Лилия Ризванова и заместитель директора Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Евгения Дрожащих.

