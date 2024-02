«В нашем университете открывается огромное количество возможностей»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Как выбрать специальность по душе? Тяжело ли первокурснику освоиться в Вышке? Планирует ли университет открывать новые кампусы в регионах? На эти и другие вопросы в преддверии Общеуниверситетского дня открытых дверей для поступающих в бакалавриат и на специалитет ответил ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов. Подписчики соцсетей НИУ ВШЭ смогли задать вопросы ректору Высшей школы экономики Никите Анисимову накануне Общеуниверситетского дня открытых дверей для поступающих в бакалавриат и на специалитет, который пройдет 3 марта. Он рассказал о карьерных возможностях для студентов, программах международной мобильности, поддержке спорта и многом другом.

«Наш университет работает для каждого региона страны. У нас учатся ребята из всех регионов России. У Высшей школы экономики четыре равнозначных кампуса: в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Перми. Но кроме того, у нас много совместных программ с университетами, которые находятся в разных городах России. Это и Псков, и Хабаровск, и Тюмень, и Новосибирск, Майкоп и Великий Новгород. Конечно, мы будем открывать новые совместные программы, в рамках которых студенты смогут учиться в своих регионах по самым высоким стандартам ВШЭ, получая диплом нашего университета и диплом того университета, в котором они учатся. 54 тысячи студентов Высшей школы экономики очень рады принять в свою семью тысячи студентов из других городов России», — отметил, в частности, ректор. Отвечая на вопрос «На какое направление вы бы пошли, если бы были абитуриентом в 2024 году?», Никита Анисимов сказал, что в университете множество образовательных программ и направлений подготовки — от экономики, права, математики и химии до креативных индустрий и компьютерных наук. «Огромное количество возможностей открывается в нашем университете. Делать такой выбор самому, наверное, будет слишком легкой подсказкой для вас. Выберите то, что нравится лично вам, и вы точно не пожалеете, если вы поступите в Высшую школу экономики», — полагает он. Ректор также подчеркнул, что Вышка и сегодня — это университет, открытый миру, который сохраняет взаимодействие с традиционными международными партнерами и налаживает взаимодействие с новыми. «Мы открыли наши центры присутствия в Юго-Восточной Азии, мы присутствуем в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, мы взаимодействуем с Африкой. А недавно наша миссия проехала практически все страны Латинской Америки: мы установили партнерские отношения с ведущими университетами Бразилии, Чили, Мексики», — рассказал Никита Анисимов.

Говоря о том, трудно ли учиться в Вышке и можно ли сочетать работу с учебой, ректор согласился, что это действительно сложно, но можно, «если у вас хватит на это сил». Он отметил, что в университете есть много возможностей для того, чтобы попробовать свои силы у разных работодателей: «У нас есть огромное количество базовых кафедр, учебный процесс построен вокруг проектов, вокруг практической деятельности студентов, причем объединенных разными направлениями подготовки в коллаборацию для того, чтобы этот проект был междисциплинарным». «Наши выпускники — это ребята, за которыми действительно гоняются работодатели», — добавил он. В завершение этого необычного интервью ректор пригласил абитуриентов и их родителей на День открытых дверей. Там можно будет узнать все об образовательных программах, студенческой жизни, познакомиться с преподавателями и будущими однокурсниками. «И главное, вы увидите, какой он большой, прекрасный и разнообразный — наш замечательный университет, наша Вышка, Высшая школа экономики. Когда вы сюда придете, вы поймете, что другого университета и быть не может!» — уверен Никита Анисимов.

