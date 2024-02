Более 300 мероприятий состоялось в День предпринимательства на форуме-выставке «Россия»

Source: MIL-OSI Russian Language News

27 февраля на международной выставке-форуме «Россия» прошел тематический День предпринимательства. Более 300 мероприятий состоялось в Павильонах «Регионы России», «Мир цифры», «Дом молодежи», Сбера, «VK», «Дом российской кухни», «Россия – моя история», на стендах компаний ВЭБ.РФ, ДОМ.РФ, РЖД, АТОМ. На стендах регионов были представлены инструменты поддержки МСП, инвестиционные возможности, продемонстрирована продукция местных предпринимателей, прошли бизнес-игры и викторины, мастер-классы по изготовлению национальных сувениров.

Дня предпринимательства открылся обширной деловой программой. На пленарной сессии «Предпринимательство в России: достижение сектора» Первый заместитель Председателя Правительства РФ Андрей Белоусов подвел итоги дней российской экономики и форума национальных достижений, которые посетило почти 2,6 млн человек, а вице-премьеры и федеральные министры провели 250 мероприятий.

«18 павильонов министерств и ведомств и каждое показывало лучшее успехи и достижения в подведомственной сфере в течение последних 20 лет. Уникальное явление – это уменьшенная действующая копия координационного центра Правительства, где проходили реальные мероприятия», – отметил Андрей Белоусов, добавив, что ключевым итогом этих мероприятий стала возможность любого посетителя выставки увидеть, как изменилась страна и образ жизни россиян.

О восстановлении отечественной экономики быстрее прогнозов и росте темпами выше среднемировых рассказал Министр экономического развития России Максим Решетников. В сложных условиях бизнес взял на себя ответственность за людей. В период пандемии, напомнил он, Правительство РФ повысило доступность к льготному кредитованию – компании сохраняли рабочие места и зарплаты, контролеры снизили число проверок – предприятия соблюдали требования, работали без ущерба безопасности, снизилась в два раза нагрузку по страховым взносам для МСП – предприниматели стали повышать зарплаты своим сотрудникам.

Для реализации проектов, особенно крупных, бизнес стал активнее комбинировать меры поддержки, плотнее работать с региональными командами и формировать запросы на новые инструменты. Коснулся министр эффективности и быстроты инвестирования компаниями туда, где есть перспективы.

Обращаясь к присутствующим в зале предпринимателям, представителям регионов, министр отметил конструктивный и доверительных характер отношений, который сложился между бизнесом и государством в целом.

«Многое сделано и за этим наша общая работа. Я вижу, что стало больше открытости, конструктива, доверия. Важно сохранить такой подход и дальше. Сейчас перед нами новые вызовы и задачи. Это и продолжающиеся санкции, ограничения в расчетах, попытки ввести односторонние барьеры и искусственные ограничения, необходимость привлекать длинные инвестиции, реализовывать технологические проекты, дальше переориентировать логистику, преодолевать кадровый дефицит. Уверен, мы сможем их также эффективно преодолеть», – сказал Максим Решетников.

Одним из ключевых событий деловой программы стала презентация инвестиционной карты России, которую разработало Минэкономразвития России. Платформа основана на данных инвестиционных карт субъектов РФ, которые разработали в ходе внедрения регионального инвестиционного стандарта под руководством Первого заместителя Председателя Правительства Андрея Белоусова.

«Усилить работу с инвестициями в регионах поможет инвестиционная карта России. Разработали её с Правительством Москвы и запустили в начале месяца. Для бизнеса это возможность выбрать земельный участок под любой проект: от открытия кафе до строительства крупного промышленного завода. На карту загружены данные почти о 14 тысячах инвестиционных площадках: их размеры, оснащение, доступные меры поддержки», – рассказал Максим Решетников.

Карту разработали по запросу бизнеса, её уже оценили представители «Деловой России», Российского союза промышленников и предпринимателей и Торгово-промышленной палаты РФ. Регулярное наполнение и обновление инвестиционной карты обеспечивают региональные органы исполнительной власти и агентства инвестиционного развития.

Экспертная панель «За бизнес. Организация и сервисы защиты предпринимателей» была посвящена обсуждению, каким образом предпринимателям следует отстаивать свои права, какие существуют государственные и общественные инструменты помощи предпринимателям. Александр Шохин в своем выступлении, в частности, привел результаты ряда опросов, касающихся правовой поддержки бизнеса.

«Согласно опросу РСПП, с нарушениями законных прав со стороны государственных органов в 2023-м году сталкивалась пятая часть опрошенных компаний, из которых более 5% – на регулярной основе, почти 15% – в единичных случаях. Значения показателей являются аналогичными 2022 году. При этом подавляющее число компаний считает наиболее эффективным способом защиты прав судебное разбирательство», – заявил президент РСПП.

В свою очередь руководитель Роспатента Юрий Зубов сконцентрировался на необходимости защиты интеллектуальных прав бизнеса.

«Бизнес едва ли не в последнюю очередь думает о том, защищены ли его интеллектуальные права – продукция, ее название, название самой компании. Существует заблуждение, что такие вещи нужно оставлять на потом. Развивать собственный бренд без его защиты чревато рисками того, что бизнес будет постоянно находиться в судебных разбирательствах. Существует и риск потери всего бизнеса. Регистрация интеллектуальных прав на бренд, патентование ключевой технологии или специально написанного программного обеспечения – все это должно быть подвержено глубокому анализу и правовой охране, поскольку это интеллектуальная собственность и составляющая успеха», – подчеркнул Юрий Зубов.

Круглый стол «Новая модель взаимодействия технологических предпринимателей и корпораций-заказчиков: итоги программы «доращивания» и перспективы на будущее» собрал представителей высокотехнологичного бизнеса, заинтересованных в государственной поддержке. Ее можно получить за счет программы «доращивания», которая обеспечивает взаимодействие технологических компаний и крупных российских корпораций-заказчиков продукции.

«Программа «доращивания» обеспечивает тесное сотрудничество грантополучателя и корпорации-заказчика в части разработки новой продукции. Это обеспечивает уникальность этой меры, не имеющей аналогов среди других институтов развития. При этом наблюдается необходимость ее актуализации, исходя из технологической политики государства по достижению технологического суверенитета, обеспеченного интеллектуальной собственностью, кадрами и средствами производства», – отметил заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Максим Колесников, добавив, что программа вызывает значительный интерес со стороны крупнейших российских корпораций.

«Развитие российского рынка электромобилей» стало ключевой темой дискуссии на круглом столе, организованном Минэкономразвития России совместно с Деловой Россией. Его участники представили текущие планы и прогноз производства электромобилей, отметили важность мер государственной поддержки локализованным производителям, НИОКР на создание компонентов электромобилей, предоставления льгот компаниям и таксопаркам при закупке коммерческих и легковых электромобилей.

«Успешное развитие российского рынка электромобилей – показатель высокого научно-технологического уровня России. Это позволит значительно улучшить экологию российских городов и в целом является серьезным стимулом для развития широкого спектра «умных» технологий и производств», – рассказала заместитель директора департамента развития секторов экономики Минэкономразвития России Анастасия Колесникова.

Особенности работы особых экономических зон (ОЭЗ) обсудили в рамках экспертной панели с участием директора департамента регионального развития Минэкономразвития России Виталия Алтабаева. По его словам одной из законодательных новелл работы ОЭЗ станет упрощение для их резидентов порядка входа в систему налогового мониторинга. Соответствующие изменения в Налоговом кодексе утвердил Президент РФ и они уже вступили в силу с 1 января этого года.

«Планируем перевести максимум резидентов особых экономических зон на налоговый мониторинг – это переведет налоговые проверки в онлайн и ускорит их. В том числе бизнес будет возвращать НДС в два раза быстрее. Кроме того, планируется снять запрет на залог прав аренды — это привлечет дополнительный капитал. Также в перспективе предполагается снять ограничения на работу с нефтехимическими производствами в ОЭЗ и внести другие изменения», – отметил Виталий Алтабаев.

Реализацию пожарного, трудового и сельскохозяйственного надзора обсудили участники экспертных панелей Минэкономразвития. Участники поделились практикой реализации нового закона о контроле, рассказали о снижении нагрузки на бизнес за счёт профилактических мер, особенностях применения риск-ориентированного подхода при организации проверок.

«Мы видим высокую результативность работы Правительства по изменению системы контроля: развивается риск-ориентированный подход, смещается акцент в сторону профилактики нарушений, упрощается система обжалования решений контролёров. Но, безусловно, нам есть ещё что совершенствовать, что менять, и мы будем это делать с учётом мнений контрольных ведомств и бизнеса», – отметил директор департамента государственной политики в сфере лицензирования, контрольно-надзорной деятельности, аккредитации и саморегулирования Минэкономразвития России Александр Вдовин.

Большой блок мероприятий Дня предпринимательства был посвящен молодежи. В частности, можно было проверить свои знания в бизнесе на предпринимательском диктанте, посетить «Маркет молодых» – шоу-рум с продукцией от молодых предпринимателей, пройти квест «Предпринимательский маршрут», узнать больше о бизнесе на лекциях.

Одним из ключевых мероприятий стал День открытых дверей экономических вузов: его посетили более 2 тысяч школьников и студентов. Самые активные приняли участие в мастер-классах, экскурсиях и других мероприятиях, организованных обществом «Знание». Получить совет по профориентации можно было у специалистов ведущих вузов страны – Высшей школы экономики, Государственного университета управления, Финансового университета при Правительстве РФ, Российской академии народного хозяйства и государственной службы и других учреждений.

О том, «Нужно ли образование, чтобы стать предпринимателем», обсудили на пленарной дискуссии. Ее организатором выступило Минэкономразвития РФ, а спикерами – заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова, советник Председателя Правления «Движения первых» по взаимодействию с партнёрами Максим Гулин, директор Центра молодежных инициатив АНО «Агентство стратегических инициатив» Александр Вайно, руководитель трека «Росмолодежь.Бизнес» Дмитрий Литвин.

«Сегодня все больше молодых людей стремятся открыть свое дело: в настоящий момент свой бизнес ведут более 12 тысяч предпринимателей в возрасте до 18 лет включительно, рост за год составил 33%. Как и все предприниматели, молодежь на старте бизнеса сталкивается с необходимостью получения знаний для ведения дела. Поэтому мы создаем качественную образовательную инфраструктуру на базе центров «Мой бизнес» по всей России», – отметила Татьяна Илюшникова.

Отдельная площадка была посвящена развитию женского предпринимательства – фестиваль «Мамы.Дети.Бизнес», в котором приняли участие более тысячи человек. Участницы смогли обсудить, как совмещать бизнес и семью, поделились друг с другом лайфхаками и историями успеха.

В Павильоне «Мир цифры» о цифровых инструментах развития бизнеса рассказали представители Минцифры, институтов поддержки, сами предприниматели и крупные компании – VK, ПСБ, «Ярмарка мастеров», «Нескучные финансы», hh.ru, «Яндекс Бизнес», RUSS, TopFranchise.

В павильоне «Дом молодежи» гости выставки могли познакомиться с успешными молодыми предпринимателями, а также проверить свои знания в предпринимательском диктанте. Здесь же можно было посмотреть продукцию молодых предпринимателей: на площадке был организован «Маркет молодых». Также Росмолодежь.Бизнес провели квест «Предпринимательский маршрут», в котором приняли участие более 60 человек: он охватил несколько павильонов ВДНХ.

О цифровых инструментах развития бизнеса говорили на форуме «Мой бизнес» – мои возможности». Спикерами мероприятия стали эксперты VK, Ростелеком Ozon, ПСБ, hh.ru, «Ярмарка мастеров», «Нескучные финансы», «Нетология», Moneyplace, TopFranchise, Россельхозбанк, «Свое фермерство», «Свое родное». Фонд развития интернет-инициатив провел стартап-шоу «Реальные истории про ИТ-проекты». Также была организована онлайн-трансляция форума, за первые сутки ее просмотрела более одного миллиона человек.

«День предпринимательства завершает серию отраслевых дней выставки «Россия». Такое масштабное событие, посвященное бизнесу, прошло впервые. Десятки тысяч человек посетили более 350 мероприятий. Онлайн-трансляция форума «Мой бизнес – мои возможности» собрала более миллиона просмотров. Гости выставки в этот день могли познакомиться с достижениями предпринимателей из 89 регионов, а желающие открыть бизнес – узнать всю необходимую информацию для этого от специалистов Центров «Мой бизнес»», – подвела итоги тематического дня заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

