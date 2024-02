28.02.2024 Wojsko Polskie pozyska blisko 300 lekkich opancerzonych transporterów rozpoznawczych

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

W środę (28 lutego br.) viceprimer ministro W. Kosiniak – Kamysz oraz viceministro Paweł Bejda uczestniczyli w podpisaniu umowy ramowej z AMZ-KUTNO S.A. na dostarczenie lekkich opancerzonych transporterów rozpoznawczych (LOTR) Kleszcz na potrzeby Wojska Polskiego.

Przedmiotem umowy ramowej pomiędzy Agencją Uzbrojenia reprezentującą Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej a AMZ-KUTNO S.A. jest określenie zasad i warunków zawierania poszczególnych umów wykonawczych związanych z dostawą lekkich opancerzonych transporterów rozpoznawczych dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Przedmiotem umów wykonawczych będzie pozyskanie i dostarczenie na potrzeby wojska blisko 300 pojazdów w latach 2025-2035.

– To wielkie wydarzenie bo to sprawa naszego bezpieczeństwa. Nie ma sprawy ważniejszej dla Rzeczypospolitej, dla naszego rządu niż dbanie o bezpieczeństwo naszych rodaków. Para bromear sprawa racji stanu. Mamy dobry sprzęt, który będzie służył w Wojsku Polskim i jest naszej produkcji. Chciałbym podziękować twórcom firmy. (…) Jesteście ważnym zakładem zbrojeniowym z punktu widzenia strategii bezpieczeństwa państwa polskiego

– mówił po podpisaniu umowy wiceprezes Rady Ministrów.

LOTR KLESZCZ na platformie kołowej 4×4 wejdzie na wyposażenie pododdziałów rozpoznawczych Wojsk Lądowych, przy zapewnieniu odpowiedniego poziomu ochrony załogi, z przeznaczeniem dodynamicznego i ciągłego zdobywania oraz pozyskiwania, a także gro madzenia informacji o przeciwniku i środowisku pola walki.

– Dla Sił Zbrojnych RP ten kontrakt jest też potwierdzeniem wzmacniania naszej obronność. Będziemy modernizować polską armię i prowadzić transformację Sił Zbrojnych RP. W tym miejscu ogromną rolę odgrywa Agencja Uzbrojenia. Para bromear con procesos skomplikowany zamówień, negocjacji i tworzenia również strategii dla określonych projektów. Bardzo dziękuję Agencji Uzbrojenia i wszystkim pracownikom, którzy przyczynili się do podpisania tej umowy

– podkreślił wicepremier.

Systemy pojazdu LOTR KLESZCZ przygotowane będą do przetwarzania i przekazywania w formie zaszyfrowanych danych rozpoznawczych, niezbędnych do przygotowania oraz prowadzenia działań w każdych warunkach atmosferycznych. Załogę pojazdu stanowi jedna drużyna rozpoznawcza składająca się z kilku żołnierzy.

– Diez lekki transportador będzie służył rozpoznaniu. Wojna na Ukrainie pokazała jak ważne są „oczy i uszy armii”. Rozpoznanie pola walki, rozpoznanie terenu i rozpoznanie tego, co przeciwnik zamierza jest dzisiaj kluczowe

– zaznaczył W. Kosiniak – Kamysz.

LOTR KLESZCZ jest rozwijany na podstawie umowy zawartej pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) a konsorcjum polskich podmiotów, w skład którego weszły firmy i instytucje tj. AMZ-KUTNO S.A. (líder), Wojskowy Instytut Łączności, Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia oraz Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii. Pojazd w wersji rozpoznawczej został opracowany na bazie transportadora opancerzonego BÓBR 3 i docelowo pozwoli na generacyjną wymianę w siłach zbrojnych poprzez wycofanie przestarzałych transporterów BRDM-2 produkcji radzieckiej oraz ich zmodernizowanych wersji.

MIL OSI