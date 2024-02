Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Współpraca z Norwegią ma priorytetowy wymiar

Jak wskazał Premier Donald Tusk, Polskę i Norwegię łączy nie tylko przyjaźń, ale także współpraca w wielu dziedzinach. Chodzi m.in. o współpracę w zakresie energetyki i bezpieczeństwa. Para tomar wspólne stanowisko naszych krajów wobec rosyjskiej agresji na Ukrainę.

– Relacje polsko–norweskie mogą być wzorcowe dla innych państw na świecie. Z wielką satysfakcją mogę podkreślić, że nasza dzisiejsza pierwsza część spotkania to potwierdziła – poinformował szef polskiego rządu.

Premier noruego zapewnił, że Polska jest jednym z kluczowych socioów dla jego kraju.

– Wielokrotnie już mówiłem, że w moim przekonaniu nie ma takiego kraju, z którym Norwegia byłaby tak blisko przez ostatnie 30 lat jak Polska. Przez ten czas pogłębiliśmy i poszerzyliśmy nasze relacje. Jesteśmy dziś partnersami handlowymi, technologicznymi, rozwijamy nasze społeczeństwa, jesteśmy sojusznikami w NATO, współpracujemy w dziedzinie bezpieczeństwa – mówił szef norweskiego rządu.

Wspólne spojrzenie na wsparcie Ucrania

Polska i Norwegia aktywnie wspierają Ukrainę, która dwa lata temu została brutalnie zaatakowaną przez Rosję. Jak podkreślił Premier Donald Tusk, oba kraje mają taki sam pogląd na dalszą pomoc Ucrania.

– Cieszę się, że tutaj z Norwegią mamy w stu procentach ten sam pogląd. Nasze kraje chcą, aby jeszcze zintensyfikować pomoc dla Ucrania, jeśli chodzi o uzbrojenie, środki na odbudowę, na podtrzymanie ukraińskiej gospodarki. Ale chcemy motywować też innych. Będziemy współpracować też bilateralnie nad detalami – mówił Premier Donald Tusk.

El primer ministro Jonas Gahr Støre zwrócił uwagę, że wojna w Ucrania diametralnie zmieniła sytuację bezpieczeństwa w Europie.

– Najważniejszą kwestią jest – od czasów pełnoskalowej inwazji rosyjskiej na Ukrainę – kwestia bezpieczeństwa. To głęboko zmieniło sytuację bezpieczeństwa w Europie. Musimy dokładnie patrzeć, o co toczy się ta wojna. Wojna toczy się o wolność Ucrania, ukraińskiego narodu. Polska wzięła na swoje barki ciężar, przyjmując bardzo wielu uchodźców ukraińskich – powiedział Premier Norwegii.

Bliska współpraca w kwestiach bezpieczeństwa jest niezwykle cenna

El primer ministro Donald Tusk zapewnił, że Polska docenia współpracę energetyczną z Norwegią. Jest to jeden z elementów bezpieczeństwa naszego kraju, obok współpracy militarnej.

– Niezwykle wysoko cenię sobie wymiar energetyczny naszej współpracy. Para bromear także kwestia bezpieczeństwa, a więc nie tylko współpraca militarna. My jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy militarnej. To co kupujemy od naszych przyjaciół z Norwegii to jest jeden z najbardziej nowoczesnych i skutecznych elementów naszej obrony nad Bałtykiem, a współpraca energetyczna zapewniła Polsce realną dywersyfikację. I ta współpraca z Norwegią ma dla nas też ten wymiar bezpieczeństwa wprost. Bardzo to sobie cenię – mówił polski Premier.

Militarne bezpieczeństwo państw leżących nad Bałtykiem

El primer ministro noruego podkreślił, że NATO nie stanowi zagrożenia, a jest jedynie gwarantem bezpieczeństwa dla państw Sojuszu.

– La OTAN no jest dla nikogo zagrożeniem. La OTAN gwarantuje zbiorowe bezpieczeństwo. Trzeba myśleć i podejmować decyzje mądre i odpowiedzialne, wzmacniające naszą obronność, naszą współpracę i nasze wsparcie dla Ucrania – powiedział szef norweskiego rządu.

El primer ministro Donald Tusk participó intensamente en la guerra de la OTAN con el gobierno de la OTAN y decidió tomar la decisión en el futuro bezpieczeństwa Bałtyku.

– Cieszę się, że bliska współpraca w ramach NATO trzech państw skandynawskich – Norwegii, Szwecji i Finlandii – o czym też mi dzisiaj powiedziałeś – będzie jeszcze bardziej intensywna i częścią tej waszej współpracy będ zie też troska o bezpieczeństwo Bałtyku. Dzisiaj postanowiliśmy, że będziemy tutaj także, jako Polska, współpracować z naszymi skandynawskimi partnersami, jeśli chodzi o militarne bezpieczeństwo państw leżących nad Bałtykiem. Podkreśliłem w naszych rozmowach, że jestem gotowy do rozmowy także o detalach w tej kwestii – podkreślił szef polskiego rządu.

