Финансовые новости: Резюме обсуждения ключевой ставки

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia (2) –

Участники обсуждения в ходе подготовки к решению по ключевой ставке 16 февраля 2024 года заслушали доклады Департамента денежно-кредитной политики и Департамента исследований и прогнозирования. Департаменты представили свои предложения по базовому макроэкономическому прогнозу на 2024–2026 годы и его вариациям, учитывая последние поступившие данные и складывающиеся тенденции. Главные управления Банка России представили доклады о ситуации в регионах. Дополнительно участники обсуждения рассмотрели информацию Департамента финансовой стабильности и Департамента организации международных расчетов.

Ситуация в экономике и инфляция

Основные факты

Рост ВВП в 2023 году составил 3,6%. Уровень ВВП сложился существенно выше прогноза, в том числе в связи с пересмотром данных за 2021 и 2022 годы. Основной вклад в рост ВВП внес внутренний спрос (инвестиции, изменение запасов материальных оборотных средств и потребление домохозяйств). По оперативным данным, в начале года экономическая активность оставалась высокой, но несколько замедлила рост. Хотя безработица находится на историческом минимуме (в декабре — 2,8% с сезонной корректировкой (с.к.)), напряженность на рынке труда перестала нарастать. Годовая инфляция в 2023 году составила 7,4%. В декабре 2023 — январе 2024 года текущий рост цен замедлился по сравнению с пиковыми значениями в осенние месяцы. Ценовые ожидания предприятий и инфляционные ожидания населения снизились, но оставались на повышенных уровнях.

Дискуссия

Участники обсуждения отметили, что если во время декабрьского заседания были вопросы относительно степени и скорости подстройки экономики и инфляции к повышениям ключевой ставки, то в последние месяцы стало очевидно, что действие трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики ускорилось по всем каналам. В частности, возросли ставки на кредитном и депозитном рынках, скорректировались импорт и курс рубля, снизились инфляционные ожидания всех экономических агентов, сократились темпы расширения кредитных портфелей, активно росли сбережения.

Инфляционное давление постепенно ослабевает, что является следствием ужесточения денежно-кредитной политики. Вместе с тем, хотя все участники согласились с этим выводом, у них были различные суждения относительно интенсивности дезинфляции с учетом сохраняющихся высоких инфляционных рисков и общей неопределенности. С одной стороны, рост цен существенно замедлился: 6,5% с сезонной корректировкой в годовом выражении (с.к.г.) в среднем в декабре — январе против 11,3% с.к.г. в среднем в июле — ноябре 2023 года. Замедление роста цен происходило по широкому кругу товаров и услуг. Как следствие, заметно снизились оценки устойчивой инфляции, в том числе базовой (7,0% с.к.г. в среднем в декабре — январе против 9,8% с.к.г. в среднем в июле — ноябре 2023 года). С другой стороны, было высказано мнение, что замедление инфляции в большой степени связано с разовыми факторами. К примеру, в декабре — январе темпы роста цен на отдельных продовольственных рынках понизились благодаря улучшению ситуации с предложением. Кроме того, хотя в эти месяцы вес быстро дорожающих категорий потребительской корзины в общем индексе начал снижаться, темпы этого снижения меньше, чем были темпы его роста во второй половине 2023 года. Это может быть признаком сохранения инерции в устойчивой части инфляции.

Участники отметили, что в целом инфляционное давление в январе оставалось примерно таким же, как в декабре. Единственным исключением стал сектор услуг, где рост цен (за вычетом ЖКУ) существенно ускорился (11,5% с.к.г. против 5,4% с.к.г. в декабре). В основном это ускорение связано с удорожанием санаторно-курортных услуг. Участники обсуждения предположили, что могла измениться сезонность в динамике цен на услуги внутреннего туризма из-за того, что россияне переориентировались с зарубежных поездок на поездки по стране. Участники согласились, что динамика цен на платные услуги в целом является важным индикатором изменения спроса (в том числе под влиянием денежно-кредитной политики). Пока сложно дать однозначную оценку того, устойчивыми или разовыми факторами определяется такая динамика цен на платные услуги.

В ходе дискуссии обсуждались риски того, что в сложившихся обстоятельствах инфляция может надолго закрепиться на повышенном уровне. Начиная с пандемии инфляция большую часть времени была повышенной в силу факторов как на стороне спроса, так и на стороне предложения. Инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий хотя и снизились с пиковых значений, но остаются высокими и незаякоренными. В результате возвращение инфляции к 4% может характеризоваться значительной инерцией и требовать продолжительного периода жестких денежно-кредитных условий.

Участники обсуждения отметили, что в 2023 году уровень ВВП в российской экономике сложился существенно выше октябрьских оценок. Во-первых, Росстат повысил показатели по динамике экономической активности в 2021–2022 годах. Во-вторых, значительный вклад в рост ВВП в 2023 году внесло увеличение инвестиций (ВНОК) и запасов (МОС). Участники согласились, что прирост МОС за 2023 год не следует однозначно интерпретировать как «навес» складских запасов потребительских и/или инвестиционных товаров, использование которых в 2024 году может замедлить рост ВВП. Однако этот компонент заслуживает дополнительного внимания при анализе статистики ВВП в течение 2024 года.

Опираясь на данные мониторинга предприятий и качественные наблюдения экономических тенденций в регионах, участники обсуждения согласились, что в конце 2023 года выпуск товаров и услуг в целом продолжил расширяться. При этом тенденции в отдельных отраслях различались. Так, сокращение в сельском хозяйстве было связано со сдвигом уборки урожая на более ранние даты в прошедшем году, а в железнодорожных перевозках — со снижением объемов экспорта угля и нефтепродуктов. Автоперевозки, напротив, росли ускоренным темпом. По информации Волго-Вятского главного управления, автопроизводителям удалось расшить узкие места в закупках автокомпонентов, которые ранее сдерживали производство легковых автомобилей. Наращивалось производство автомобилей и на ранее простаивавших мощностях автозаводов в Центральной России и на Северо-Западе. В целом выпуск в обрабатывающей промышленности продолжал увеличиваться. Индикатор бизнес-климата, по февральским оценкам, указывает на дальнейшее расширение деловой активности.

Устойчивость инфляционного давления зависит от экономических условий, от того, где экономика находится относительно своего потенциала, поэтому участники детально обсудили характер сильного роста ВВП в 2023 году. Такой рост мог быть связан как с большим приростом потенциала экономики (например, вследствие повышения эффективности труда, ввода новых мощностей, использования новых технологий), так и с бо́льшим положительным разрывом выпуска (ситуация, в которой экономика растет быстрее своих объективных возможностей и предложение не успевает за спросом). Во время прошлых обсуждений участники, скорее, соглашались, что преобладающая доля наблюдаемого роста экономики объясняется именно положительным разрывом выпуска. Он возник из-за увеличения внутреннего спроса, подпитываемого в том числе ускоренным расширением кредита и высокими государственными расходами. О положительном разрыве сигнализировали ускоренный рост инфляции, высокая загрузка производственных мощностей, перегрев на рынке труда. В ходе февральской дискуссии было высказано предположение, что вклад увеличения потенциала мог быть выше, чем Банк России оценивал прежде. Аргументами в пользу этого могут быть снижение инфляционного давления в последние месяцы и отсутствие нарастания напряженности на рынке труда. Публикация обновленных квартальных данных по динамике ВВП за 2021–2023 годы в апреле даст важную дополнительную информацию для оценки экономической динамики и ретроспективного анализа.

Основываясь на оперативных данных и оценках мониторинга предприятий, участники обсуждения констатировали сохранение высокой инвестиционной активности. Индикатор инвестиционной активности за IV квартал 2023 года обновил исторический максимум. Ожидания компаний — участников мониторинга предполагают сохранение инвестиций в I квартале 2024 года на высоком уровне. Участники обсуждения указали, что есть несколько важных факторов, которые будут поддерживать инвестиционную активность компаний высокой даже в условиях возросших ставок. Во-первых, предельная загрузка производственных мощностей. Некоторые компании достигают предела выпуска на имеющемся оборудовании. Это мотивирует их расширять производственные возможности. Во-вторых, удорожание трудовых ресурсов и их все более ограниченная доступность. В связи с этим проекты по автоматизации производственных процессов и повышению их эффективности становятся все более востребованными. В-третьих, высокие прибыли в ряде отраслей позволяют предприятиям финансировать инвестпроекты даже при повышении стоимости кредитов. Так, сальдированный финансовый результат предприятий за скользящие 12 месяцев, как в целом, так и по большинству отраслей, остается вблизи исторических максимумов или обновляет их.

Рынок труда оставался одной из ключевых тем дискуссии. Участники обсудили, пройден ли рынком труда пик напряженности. С одной стороны, тенденции остаются в целом прежними: уровень безработицы находится на историческом минимуме, ожидания по найму — на историческом максимуме, занятость растет, предприятия отмечают рекордно низкий уровень обеспеченности работниками. Главные управления говорили о сохраняющемся дефиците кадров в их регионах. В некоторых отраслях он продолжил расти (розничная торговля, строительство, услуги, фармацевтика). С другой стороны, участники отметили, что в ряде отраслей напряженность на рынке труда перестала нарастать — в частности, в обрабатывающей промышленности, добыче, металлургии, машиностроении, химии. Участники обсуждения указали на несколько возможных причин остановки роста напряженности на рынке труда. Прежде всего мог сказаться переток рабочей силы как между отраслями, так и между регионами страны. Главные управления отмечали, что компании в одних регионах, где ситуация со свободной рабочей силой хуже, временно привлекают работников из других регионов по вахтовому методу. Для привлечения сотрудников компании расширяют социальный пакет, субсидируют аренду и приобретение жилья. Это повышает привлекательность рабочих мест, но увеличивает издержки предприятий и может иметь проинфляционный эффект. Одновременно в условиях дефицита рабочей силы компании инвестировали в снижение трудоемкости производственных процессов. Участники согласились, что убедиться в устойчивости текущих тенденций на рынке труда можно будет только по прошествии времени.

Один из ключевых индикаторов действенности денежно-кредитной политики — интенсивность роста потребительского спроса. Участники согласились, что потребительский спрос остается на высоких уровнях, он только начал реагировать на ужесточение денежно-кредитных условий. Главные управления сообщили о замедлении роста потребительской активности в отдельных регионах, на Юге России и Дальнем Востоке отмечено ее снижение с пиковых значений. Мнения относительно устойчивости замедления роста потребительского спроса разделились. Часть участников указывали на сокращение объемов импорта потребительских товаров как на индикатор происходящего и будущего охлаждения потребительского спроса. Другие участники обсуждения полагали, что признаков устойчивого замедления роста потребительского спроса пока нет, а в условиях высоких инфляционных ожиданий рост может вновь ускориться. Они также указывали на то, что, по данным мониторинга предприятий, ожидания компаний по спросу остаются на исторических максимумах.

Участники отметили, что исполнение расходов бюджетной системы в январе было близким к исторической норме. Большинство участников согласились, что для совокупного спроса первоочередное значение имеют запланированные расходы бюджета на среднесрочном горизонте и налоговая политика. И то и другое уже сейчас влияет на производственные планы компаний и ожидаемые доходы населения, а также связанную с этим кредитную активность. График же фактических перечислений бюджетных средств внутри года имеет второстепенное значение для изменения спроса в экономике по сравнению с запланированными госрасходами, заключенными контрактами. Для денежно-кредитной политики ключевым фактором является определение параметров среднесрочного бюджета, которое происходит в рамках бюджетного процесса. В то же время отдельные участники высказывали мнение, что если фактические перечисления бюджетных средств внутри года в отдельные периоды существенно отклоняются от обычной сезонности (при сохранении бюджетных параметров по году в целом), то это все же может оказывать некоторое влияние на текущий рост цен и кредитную активность. При этом многие участники отметили, что решения в области бюджетной политики остаются значимым фактором при оценке необходимой степени жесткости денежно-кредитной политики.