Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Представители центральных банков и финансовых министерств стран БРИКС обсудили на встрече в Бразилии приоритетные направления сотрудничества в 2024 году.

Одна из основных задач российского председательства в этом году — совершенствование механизма Пула условных валютных резервов стран БРИКС. Первый заместитель Председателя Банка России Владимир Чистюхин отметил, что странам необходимо согласовать поправки в документы Пула, которые связаны в том числе с использованием в этом механизме национальных валют. На площадке Рабочей группы БРИКС по сотрудничеству в платежной сфере также будут обсуждаться возможные практические решения для расчетов в национальных валютах, включая цифровые валюты центральных банков. «За последние годы повестка многостороннего взаимодействия центральных банков стала значительно шире. Перечень направлений совместной работы по сравнению с 2020 годом, когда Россия также председательствовала в клубе, увеличился вдвое. Наше сотрудничество набирает обороты, и мы ожидаем, что новые страны объединения внесут свой вклад в развитие и углубление повестки финансового трека БРИКС в ближайшем будущем», — заявил Владимир Чистюхин. Кроме того, участники мероприятия обсудили сотрудничество в сфере информационной безопасности, финансовых технологий и финансирования устойчивого развития. Фото на превью: Dilok Klaisataporn / Shutterstock / Fotodom

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI