Финансовые новости: Банк России обсудил со странами БРИКС инициативы по финансированию устойчивого развития

Банк России провел в Бразилии семинар для центральных банков БРИКС и представил возможные направления их сотрудничества в области финансирования устойчивого развития.

В семинаре участвовали представители центральных банков, финансовых министерств, коммерческих банков и юридических компаний стран БРИКС (включая новые страны), а также члены Программы развития ООН, Торгово-промышленной палаты «Китай — Бразилия». Первый заместитель Председателя Банка России Владимир Чистюхин обозначил роль регулятора в ESG-повестке России. «Мы создали необходимую правовую базу для выпуска всех видов облигаций устойчивого развития, участвовали в создании системы верификации таких инструментов и раскрытия информации их эмитентами, — сообщил он. — Также мы активно интегрируем вопросы устойчивого развития в корпоративное управление компаний, проводим стресс-тестирование климатических рисков». Для сохранения конкурентоспособности на мировом рынке компаниям важно трансформировать свои бизнес-процессы с учетом данной повестки, подчеркнул Владимир Чистюхин. «Физические и переходные климатические риски, которые транслируются в традиционные категории рисков и воздействуют на деятельность компаний реального сектора, так или иначе влияют на стабильность финансовой системы, — пояснил он. — Поэтому центральным банкам необходимо содействовать трансформации бизнеса компаний и создавать условия для развития рынка финансирования устойчивого развития». Банк России предложил представителям стран БРИКС выработать общие стандарты в области «зеленого» финансирования, обеспечить недискриминационный доступ компаний из углеродоемких отраслей и финансирующих их финансовых организаций к фондированию и финансовым услугам на рынках дружественных стран, обеспечивающих переход к экономике с низким уровнем выбросов парниковых газов. Одним из важных направлений может стать объединение добровольных углеродных рынков стран-партнеров и взаимное признание учета/раскрытия информации о выбросах парниковых газов. На семинаре также были рассмотрены инициативы участников рынка, посвященные, в частности, созданию Климатического совета БРИКС — наднационального механизма сотрудничества заинтересованных организаций стран БРИКС в области климата, «зеленой» экономики и устойчивого развития. Фото на превью: GrAl / Shutterstock / Fotodom

