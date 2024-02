Финансовые новости: Банк России впервые раскрывает детали обсуждения решения по ключевой ставке

Source: MIL-OSI Russian Language News

Банк России опубликовал Резюме обсуждения ключевой ставки по февральскому решению Совета директоров. Материал отражает основные моменты дискуссии о ситуации в экономике и инфляции, денежно-кредитных и внешних условиях, вариантах решения по ключевой ставке. В обсуждении на «неделе тишины» принимали участие члены Совета директоров, представители главных управлений и профильных департаментов Банка России. В Резюме представлены обсуждавшиеся позиции без выделения мнений отдельных участников.

