Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

В Сочи прошёл первый образовательный форум VII сезона олимпиады «Я — профессионал» под названием «Инженерный Олимп». В течение шести дней студенты посетили более 30 образовательных и культурных мероприятий, в том числе лекции о применении искусственного интеллекта, консультации по стажировкам, трудоустройству и командообразованию, тренинги личностного роста и др.

От Инженерно-строительного института Политеха на форуме побывали студент 4 курса Шарип Исаев и студентка 6 курса Вероника Широкова.

«Участие в направлении „Программная инженерия“ помогло мне вместе с другими студентами узнать о тенденциях развития и применения искусственного интеллекта, — поделилась Вероника. — Партнёр форума компания ТМК предложила нам создать чат-бот. Несмотря на то, что задача для нас была новая, мы создали удобный для пользователя стабильный сервис, который можно запускать в работу».

«Направление материаловедения открыло для меня двери в увлекательный мир инженерии, технологий и материалов, — рассказал Шарип Исаев. — Общение с выдающимися профессионалами отрасли, включая представителей Росатома и Яндекса, а также заслуженными преподавателями не только вдохновило, но и дало понимание того, как важно быть в курсе последних технологических тенденций, включая применение новых материалов и технологий. Этот форум стал для меня настоящим катализатором для развития моих профессиональных навыков, и я с нетерпением жду новых возможностей, которые принесёт мне инженерная профессия».

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI