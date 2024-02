СКФО занял первое место среди всех федеральных округов по достижению целей развития экономики по итогам 2023 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Правительство сформировало годовой отчет по достижению федеральными округами целей развития экономики и «прорывным» проектам. Об этом стало известно по итогам стратегической сессии о результатах кураторства заместителями Председателя Правительства федеральных округов.

«Растут внебюджетные инвестиции. На конец 2023 года удалось привлечь почти 9 трлн рублей. За минувшие 2,5 года создано свыше 230 тысяч рабочих мест. Предоставлено товаров и услуг на 6,5 млрд рублей. Такие показатели подтверждают, что удалось обеспечить эффективное взаимодействие между Правительством и субъектами. Наладить кооперационные связи, которые необходимы малому бизнесу и крупным холдингам. А также создать условия для сотрудничества соседних регионов внутри федеральных округов», – заявил Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

«Рекордный прирост инвестиций объясняем грамотной концентрацией ресурсов регионального и федерального Правительства. Регионы Северного Кавказа, Дальнего Востока и Центрального округа активно используют инструменты привлечения инвестиций, больше половины прорывных проектов охвачены мерами господдержки», – отметил по итогам стратсессии министр экономического развития России Максим Решетников.

По его словам, институт кураторства был создан, чтобы ускорить реализацию ключевых проектов, которые существенным образом влияют на экономическое развитие регионов, решают накопившиеся транспортные, социальные и другие вопросы.

Для каждого региона было отобрано в среднем 5 проектов. Всего таких проектов 357, из которых 33 уже реализованы. Еще порядка 100 проектов будут запущены в текущем году.

«На стратегической сессии обсуждались вопросы пересмотра проектов, их дополнения с учетом новых вызовов. По итогам мероприятия поручено повысить амбициозность показателей с учетом наблюдаемой динамики, а также сконцентрировать все усилия на том, чтобы люди, бизнес, инвесторы и жители регионов видели позитивные эффекты от института кураторства», – подчеркнул министр.

