Сила искусства во славу Политеха!

19 февраля почётные гости торжественного заседания Учёного совета в честь юбилея Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого , приехавшие со всех уголков мира, стали участниками представленного в Белом зале иммерсивного спектакля — музыкально-театральной постановки «Корнями сильны». Уникальность этого синтетического по жанрам искусств представления состояла в том, что подготовлено оно было участниками творческих объединений Студенческого клуба и студотрядов.

Легендарную летопись университета рассказали юные актёры, музыканты и чтецы: молодёжный хор «Полигимния», солисты студии эстрадного вокала «Поливокс», камерный хор СПбПУ, группа солистов из эстрадно-симфонического оркестра, Студенческий театр СПбПУ (его художественный руководитель — один из постановщиков спектакля Виктор Борисенко ) и флагоносцы 24 студенческих отрядов Политеха. Все они, воплощая идеи создателей спектакля, глубоко погрузились в то время, о котором рассказывали, и в судьбы своих героев. Зрителям часто казалось, что к ним действительно обращаются с воззваниями и песнями первые студенты Политехнического института, что на войну со сцены уходят недолюбившие и недоучившиеся студенты военных лет, а «Аллилуйя мечте» поют те, кто прославят Политех в будущем.

Представляя все виды сценического искусства, студенты не только воплотили через столетие мечту первого директора Политехнического института князя Андрея Григорьевича Гагарина о всесторонне развитом инженере с хорошей гуманитарной подготовкой, но и раскрыли самые важные вехи в летописи родного вуза. И главное, показали, что более чем за вековую историю Политех всегда был опорой России. Что своими разработками политехники помогли стране в самые переломные моменты XX века, создав первый в мире противогаз, сохранивший жизни тысячам солдат на фронтах Первой мировой, легендарный танк Т-34, ставший символом Победы и героизма нашего народа в Великой Отечественной, Дорогу жизни на Ладоге, спасшую ленинградцев от голодной смерти, и, конечно, атомный щит, защитивший Советский Союз и весь мир от судьбы Хиросимы и Нагасаки. И что сегодня, в XXI веке, политехники строят умные города, осваивают космос и Арктику, решают важные национальные задачи по обеспечению экономического, политического и технологического суверенитета страны.

«Когда я работала над сценарием, самым сложным было рассказать необъятную историю Политеха всего за час. Ведь она соткана из уникальных судеб политехников, порой трагически ушедших из жизни, но не предавших дело, профессию, страну. Ведь многим, как Михаилу Кошкину, не суждено будет увидеть триумф своего детища, — рассказывает автор сценария и режиссёр-постановщик спектакля, директор Высшей школы медиакоммуникаций и связей с общественностью ГИ и Культурно-образовательного комплекса СПбПУ Марина Арканникова. — Для нас было принципиально важно, чтобы историю Политеха прожили на сцене сегодняшние студенты. Особенно сейчас, когда страна противостоит направленным на уничтожение исторической памяти ментальным войнам, в которые агрессивно вовлекают нашу молодёжь. И дело не в количестве репетиций, на которых мы шлифовали исполнительское мастерство, а в том, как студенты проникались историей вуза, страны, национальной памятью, учились выражать чувства солидарности с политехническим братством».

Политех предстал перед зрителями университетом с сильными корнями и мечтами о будущем, белым чистым лебедем, устремлённым в будущую эпоху новых достижений. И если образ взлетающего лебедя стал символом постановки (разработать анимированную заставку к спектаклю помогли студенты ИСИ), то название действа «Корнями сильны» — далеко не метафора. На фамильном гербе потомка знатного рода Рюриковичей Андрея Григорьевича Гагарина было начертано: «Своими корнями силён».

Сегодня этот девиз по праву соответствует Политеху Петра, созданному Андреем Григорьевичем и его соратниками. Благодаря их трудам и вкладу всех последующих поколений политехников, мы получили в наследие Политехнический таким, каким мы его знаем — мощным столпом инженерного образования в России, с сильными корнями и непоколебимой верой в будущее! — уверен руководитель Дирекции культурным программ и молодёжного творчества СПбПУ Борис Кондин.

Вместе с профессиональными артистами — ведущим Алексеем Емельяновым, органисткой Ириной Розановой, певицей Екатериной Савенковой, чтецом Владимиром Садковым, а также с выпускниками СПбПУ Екатериной Егоровой и Владиславом Михайловым наши студенты из творческих объединений — будущие инженеры, металлурги, электрики, технологи — показали на сцене Белого зала по-настоящему эпическую и, одновременно, душевную историю Политеха. Тому свидетельством слёзы на глазах слушателей и вставший на песне «Журавли» зрительный зал.

Музыка, театральное действо, поэзия — вся сила искусства была обращена в этот день во славу Политеха! Как известно, зрелищные произведения искусства существуют только в момент их исполнения и исчезают навсегда с окончанием представления. Но только не 19 февраля! В этот день наши студенты были не только творцами художественного изложения истории университета, России, мира, но и участниками новейшей истории родного вуза. Их имена вписаны в юбилейную летопись Политеха.

