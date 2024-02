Россия на Министерской конференции ВТО подтвердила готовность работать над разблокировкой Апелляционного органа

Source: MIL-OSI Russian Language News

Россия готова продолжать конструктивно работать для восстановления полноценной и функционирующей системы разрешения споров во Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом заявил в среду, 28 февраля, глава российской делегации на проходящей в Абу-Даби 13-й Министерской конференции ВТО (МК13), министр экономического развития России Максим Решетников.

Министр обратил внимание делегатов, что в этом году организация приближается к памятной дате в реформе разрешения споров – 5 лет без Апелляционного органа. «Ситуация еще больше усугубляется теми членами ВТО, кто продолжает принимать односторонние ограничительные меры, подрывающие международную торговлю, прикрываясь ложными целями защиты окружающей среды, интересов национальной безопасности или геополитическими или геополитическими событиями», – сказал он.

При этом глава российской делегации позитивно оценил усилия многих членов ВТО, направленные на достижение цели, установленной на МК12 – разблокировка работы Апелляционного органа.

«Мы должны сфокусировать все наши усилия на апелляционном механизме. Без решения этого вопроса все остальные надстройки и уточнения (по упрощению процедур третейского разбирательства или исполнения решений) имеют небольшую ценность. С ними или без, третейское решение может быть заблокировано», – предупредил Максим Решетников.

Он также подчеркнул, что Россия осуждает практику злоупотребления отдельными членами правом на апелляции путем подачи апелляций «в пустоту». «Это идет вразрез с попытками восстановить процедуры разрешения споров», – добавил министр. Кроме того, глава Минэкономразвития РФ предложил повысить уровень возможностей для развивающихся членов ВТО участвовать в дискуссиях и переговорах.

