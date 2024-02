«Роснефть» разработала цифрового помощника для проектирования промысловых нефтепроводов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Специалисты волгоградского и томского институтов «Роснефти» разработали программное обеспечение (ПО) для автоматизации операций по проектированию трубопроводов на нефтегазовых месторождениях.

Экспертная система «РН-АКЗТ*», которая предназначена для проектных институтов и добывающих предприятий, реализована в интерфейсе привычного веб-приложения и позволяет подбирать сталь для трубной продукции и способы её антикоррозийной защиты в зависимости от условий эксплуатации.

Новое корпоративное ПО работает автономно, не зависит от внешних источников информации: система содержит базу данных справочников, экспертные алгоритмы фильтрации и подготовки исходных данных. Кроме того, инновационный продукт включает в себя обученную на реальных данных модель искусственного интеллекта, способную прогнозировать интенсивность коррозии металлов.

Применение нового ПО в производственных процессах позволит кратно повысить надёжность трубопроводов.

Развитие технологического потенциала – один из ключевых элементов стратегии «Роснефть – 2030». Компания уделяет приоритетное внимание инновационной деятельности, определяя технологическое лидерство как ключевой фактор конкурентоспособности на нефтяном рынке.

«Роснефть» – первая компания в России, которая успешно создает наукоемкое ПО, охватывающее все ключевые процессы нефтегазодобычи. ИТ-решения Компании применяются для производственных задач в области геологии, проектирования, разработки и эксплуатации месторождений. Они превосходят импортные аналоги по скорости, перечню решаемых задач, применению современных алгоритмов и понятному интерфейсу. Уникальная линейка собственного ПО состоит из 24-х программных продуктов.

*АКЗТ – антикоррозийная защита трубопроводов.

