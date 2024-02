«Роснефть» вводит бесконтактные технологии оплаты топлива на своих АЗС в еще двух российских регионах

Source: MIL-OSI Russian Language News

«Роснефть» продолжает развитие сотрудничества с сервисом Яндекс Заправки и расширяет географию возможности бесконтактной оплаты топлива в российских регионах. В феврале клиенты всех АЗС «Роснефть» в Орловской области получили возможность заправляться из машины, используя мобильное приложение. В ближайшее время заправляться бесконтактно на АЗС Компании смогут также автолюбители в Карачаево-Черкессии.

Яндекс Заправки интегрированы в Яндекс Карты и Навигатор, а также доступны в отдельном приложении. Сервис информирует пользователя о видах и стоимости топлива на каждой АЗС. Автомобилисты могут выбрать номер колонки, марку топлива, объем и оплатить заправку дистанционно через мобильный телефон. Сервис доступен и для корпоративных клиентов, в том числе водителей, сотрудничающих с Яндекс Такси.

Сегодня «Роснефть» является крупнейшей в России розничной сетью, которая подключена к сервису Яндекс Заправки — дистанционная оплата доступна на более чем 2 200 АЗС.

На АЗС «Роснефти» в Орловской области для всех автолюбителей с 26 февраля по 26 марта 2024 года будет доступно выгодное предложение. Участники программы лояльности «Семейная команда» смогут также добавить данные карты в сервисе Яндекс Заправки для базового начисления баллов. Подобная акция будет предложена также клиентам сети в Карачаево-Черкесской Республике в первый месяц работы сервиса.

Один из основных приоритетов розничного бизнеса Компании — развитие удобного клиентского сервиса для увеличения скорости и повышения качества обслуживания. АЗС «Роснефть» предоставляют автолюбителям возможность использовать различные способы для оплаты топлива и сопутствующих товаров: банковской картой, наличными, по QR-коду через Систему быстрых платежей, с помощью сервиса Яндекс Заправки, а также накопленными баллами при предъявлении карты «Семейная команда».

Справка: «Роснефть» располагает одной из крупнейших сетей розничных продаж на территории России, включающей около 3000 АЗС/АЗК. География розничного бизнеса Компании охватывает 61 регион во всех Федеральных округах Российской Федерации. «Семейная команда» – накопительная бонусная программа компании «Роснефть». Ее участники могут копить баллы, заправляясь на АЗС Компании, а также у партнеров. Накопленные баллы можно использовать при оплате топлива, товаров в магазинах и кафе в розничной сети. Присоединиться к программе лояльности можно, скачав приложение «АЗС Роснефть» и оформив виртуальную карту лояльности. С 1 декабря 2023 года участникам программы лояльности «Семейная команда» стало еще выгоднее совершать покупки и заправляться. Специально для этого была внедрена система статусов, которая состоит из 4 уровней: «Серебро», «Золото», «Платина» и «Бриллиант». Ежемесячно среди всех участников от 2-го уровня и выше проводится розыгрыш 1 млн рублей. Подробности на сайте komandacard.ru.

