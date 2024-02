Проектное обучение, маркетинговые исследования и многое другое: чем ГУУ заинтересовал группу компаний из Китая

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

26 февраля состоялся визит генерального директора группы компаний ПуЭ (Бизнес-инкубатор ПуЭ) г. Шанхай Су Цзин в Государственный университет управления.

Приветствовал руководителя Бизнес-инкубатора ПуЭ проректор ГУУ Дмитрий Брюханов. Встреча состоялась при участии начальника Управления международного сотрудничества Игоря Поляченко, заместителя начальника управления акселерационных программ и проектного обучения Евгения Титова, директора проектного офиса Анастасии Лобачевой, начальника отдела PR Татьяны Шараповой и начальника отдела по реализации международных проектов УМС Инессы Богатыревой.

Руководитель ПуЭ представила деятельность Бизнес-инкубатора. Управляющая компания Бизнес-инкубатор ПуЭ осуществляет внедрение и трансфер технологий, развитие научных, технических, образовательных и культурных проектов России и стран СНГ, вывод продукции российских компаний на китайский рынок. Группа компаний ПуЭ занимается организацией бизнес-миссий как для российских предпринимателей, так и для китайских бизнесменов, а также проведением программы акселераторов в Китае.

В рамках переговоров Дмитрий Брюханов презентовал Государственный университет управления, уделив особое внимание проектному обучению, которое реализуется в университете уже более 5 лет. Проректор подчеркнул, что ГУУ – единственный вуз в стране, который встроил проектное обучение в обязательную образовательную программу. Проектное обучение нацелено на практические навыки и позволяет не только сформировать необходимые компетенции, но и создать портфолио собственных реальных проектов, которые позволяют выпускникам чувствовать себя свободно на рынке труда. Проректор отметил, что проектное обучение бесспорно является перспективным в сфере образования и ГУУ показывает значительные результаты в этом направлении и готов распространить свой опыт на другие вузы.

Стороны обсудили возможные перспективы сотрудничества как в образовательной, так и в предпринимательской сферах. Особый интерес представляет возможность организации и проведения совместного с Бизнес-инкубатором ПуЭ практико-ориентированного модуля в рамках реализации Президентской программы подготовки управленческих кадров. Отметим, что ГУУ с 2022 года проводит подготовку (обучение по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации) российских специалистов за рубежом в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации.

Далее в рамках программы визита Су Цзин состоялась встреча с директором Института маркетинга Геннадием Азоевым. Участники встречи обсудили особенности российского и китайского маркетинга, в т.ч. digital-маркетинг. Су Цзин отметила, что в контексте современных внешнеэкономических связей российский рынок является многообещающим и перспективным для китайского производителя. Но для того, чтобы быть таковым на практике, рекламная адаптация должна занимать одно из важнейших мест в маркетинговой стратегии.

Поскольку маркетинговая стратегия на зарубежном рынке играет важнейшую роль в продвижении товара и бренда, руководитель Бизнес-инкубатора ПуЭ проявила высокую заинтересованность в отношении возможности проведения Институтом маркетинга исследовательских проектов для китайских предпринимателей, желающих изучить российский рынок с целью продвижения китайских товаров и услуг. Особый интерес представил также Всероссийский научно-практический турнир «Hi-Tech прорыв» Института маркетинга, который позволяет участникам из иностранных государств претендовать на места, выделенные для победителей и призеров Турнира в 2023-2024 году в пределах утвержденной Правительством РФ квоты.

Программа визита генерального директора группы компаний ПуЭ г. Шанхай завершилась обширной экскурсия по университету, которая была организована заместителем директора Института отраслевого менеджмента Артемом Геокчакяном. Экскурсия включала в себя посещение информационно-образовательный центра- Научной библиотеки, Бизнес-центра, Издательского дома, спорткомплекса, лабораторий и учебных аудиторий ГУУ.

В ближайшее время планируется встреча руководителя Бизнес-инкубатора ПуЭ с директорами Институтов ГУУ с целью обсуждения альтернативных направлений сотрудничества.

Напомним, что ГК ПуЭ специализируется на развитии глобального научно-технического, инновационного, индустриального, а также образовательного сотрудничества и предоставляет комплексные услуги для выхода проектов из России и стран СНГ на рынок КНР. Штаб-квартира ГК ПуЭ находится в городе Шанхай – одном из самых стремительно развивающихся финансовых, инновационных и культурных центров мира.

