Преподаватели НИУ ВШЭ стали обладателями гранта Фонда Потанина

Фонд Потанина подвел итоги 10-го, юбилейного сезона грантового конкурса для преподавателей магистратуры. По его результатам в список победителей вошли 150 представителей разных вузов России, пятеро из которых — преподаватели НИУ ВШЭ. Грантовый конкурс Стипендиальной программы Владимира Потанина впервые прошел в сезоне-2013/14. С тех пор обладателями гранта стали свыше 800 человек, а общая сумма поддержки достигла 450 млн рублей. По словам Оксаны Орачевой, генерального директора Фонда Потанина, в этом году сумма выплат составит более 70 млн рублей, а средний размер гранта — 480 тыс. рублей. Всего в сезоне-2023/24 к конкурсу проявили интерес 1197 человек: было получено 570 заявок из 69 вузов России. После тщательной проверки по соответствующим критериям конкурса до дальнейшего участия была допущена 551 заявка, что на 17% больше по сравнению с прошлым годом.

Некоторые победители конкурса рассказали о своих работах. Михаил Журавлев поделился, что идея его проекта «Информационное право в условиях цифровой трансформации» созрела уже давно, поскольку дисциплина «Информационное право» реализуется на магистерской программе «Цифровое право» около 10 лет и долгое время она не претерпевала существенных изменений.

Михаил Журавлев

«Содержание курса, его методологическое сопровождение, формы студенческой работы, по сути, оставались такими же, как и во время моего обучения на данной программе в 2014 году, — отмечает он. — Сегодня, в условиях стремительного развития цифровых технологий, очевидна потребность в обновлении курса, переосмыслении тематического плана и методики преподавания информационного права». Михаил Журавлев также добавил: редизайн дисциплины был необходим как с практической стороны, для удовлетворения потребностей рынка в специалистах по актуальным вопросам правового регулирования информационных отношений, так и с фундаментальной точки зрения. «Требуется систематизация предмета, терминологии и методов информационного права с учетом вызовов цифровой трансформации — развития цифровых платформ и цифровых экосистем, внедрения технологий искусственного интеллекта в государственное управление и разные отрасли экономики, оборота больших данных, противодействия распространению вредной и запрещенной информации в цифровой среде», — говорит преподаватель. А проект Ирины Лагутиной «Редизайн курса German Studies для студентов магистерской программы “Восточноевропейские исследования”» предполагает развитие и переформатирование ее авторского учебного курса German Studies, в котором осуществляется новый подход к изучению немецкой культуры.

Ирина Лагутина

«В проекте применяется “бифокальная оптика”: культура Германии выстраивается не просто как национальная система, объединенная взаимодействием единых культурных мифов, но как часть европейского социокультурного процесса, как коллизия “иностранного” и “самобытного”. Если говорить более конкретно, то речь идет о дальнейшей разработке таких кейсов, как “прусский миф”, “миф об образованном немецком бюргерстве”, геополитический смысл национальных “мест памяти” (Веймар, Берлин, Мюнхен, Нюрнберг, Вормс), миф о “русских немцах” и т.д.», — поясняет Ирина Лагутина. Она также отметила, что проект предполагает разработку образовательных инструментов по изучению Германии для вовлеченности слушателей курса не только в учебную, но и в академическую, экспертную и проектную деятельность внутри университета и в публичной сфере.

Сергей Зыков

Еще один участник конкурса, Сергей Зыков, уверен, что современный мир переживает острую фазу цифровой революции, радикально меняющей социотехнические ландшафты локальных компаний, международных корпораций, стран и континентов. «Поэтому в рамках моего проекта в центре трансформации находятся принципиально новые процессы создания и потребления цифровой продукции. Любая революция — следствие и спутник кризисных явлений, которые в последние годы отличаются высокой и непрерывно растущей интенсивностью», — объясняет Сергей Зыков. Переход к инновационной цифровой продукции вызывает необходимость формирования нового класса людей — конкурентоспособных цифровых лидеров. «Таким образом, остро стоит вопрос создания образовательного продукта, формирующего ключевые компетенции таких лидеров — антикризисных менеджеров для высокотехнологичных цифровых продуктов», — говорит Сергей Зыков. Ирина Стрельникова тоже рассказала «Вышке для своих» о своем проекте, который направлен на редизайн курса «Международное коммерческое и публичное право» ОП магистратуры «Международные отношения: европейские и азиатские исследования». Основными задачами являются актуализация и обновление содержательной компоненты курса, техник и методик преподавания в соответствии с запросом государства и общества, а также приведение курса в такое состояние, которое будет сочетать междисциплинарный и комплексный подход, что позволит магистрантам получить максимально широкие практико-ориентированные компетенции как в области международного коммерческого права, так и в области международного публичного права.

Ирина Стрельникова

«В условиях изменений, происходящих в международной обстановке, перехода к многополярному миру и разворота на Восток особое значение приобретает подготовка будущих специалистов в лице молодого поколения, которое сможет эффективно ориентироваться в событиях вокруг, качественно представлять страну, выстраивать новые долгосрочные форматы сотрудничества как с другими международными акторами, так и с представителями международного бизнеса», — комментирует Ирина Стрельникова. Позднее для всех победителей грантового конкурса Стипендиальной программы Владимира Потанина будет организован установочный семинар, а также сформированы рабочие группы для дальнейшего взаимодействия. Собственные проекты участники реализуют в течение 12 месяцев.

28 февраля

