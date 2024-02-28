Президент подписал закон об освобождении услуг оператора реестра углеродных единиц от НДС

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Федеральным законом с 1 апреля 2024 года освобождаются от обложения налогом на добавленную стоимость услуги оператора реестра углеродных единиц. Мера реализуется в соответствии с поручением Президента РФ и Стратегией социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года.

Принятый закон будет способствовать снижению издержек исполнителей климатических проектов и других участников углеродного рынка. Инициатива направлена на стимулирование реализации климатических проектов, а также на развитие углеродного рынка в целом. Документ принят Государственной Думой 20 февраля 2024 года и одобрен Советом Федерации 21 февраля 2024 года.

До принятия закона НДС облагались услуги оператора реестра, к примеру, по зачислению на счет исполнителя климатического проекта углеродных единиц при их выпуске в обращение, изменению сведений о климатическом проекте, открытию счета в реестре, регистрации климатического проекта, а также по списанию углеродных единиц со счета при их передаче другому участнику.

«Минэкономразвития будет продолжать разрабатывать меры поддержки, которые помогут российским компаниям активнее включаться в работу над климатическими проектами», – отметил первый заместитель министра экономического развития России Илья Торосов.

Реестр углеродных единиц был запущен в России 1 сентября 2022 года. АО «Контур» определено Правительством РФ уполномоченным юридическим лицом, осуществляющим функции оператора реестра углеродных единиц. Оператор ведет регистрацию и учет климатических проектов и углеродных единиц, выпущенных исполнителями климатических проектов, а также их движения в рамках сделок. Сейчас в реестре зарегистрировано уже 18 климатических проектов, выпущена 93 951 углеродная единица. С 2025 года в реестре будут учитываться единицы выполнения квоты, выпускаемые в результате реализации эксперимента на территории Сахалинской области по ограничению выбросов парниковых газов.

Углеродная единица – это верифицированный результат реализации климатического проекта, выраженный в массе парниковых газов, эквивалентной 1 т углекислого газа. Единица выполнения квоты – это верифицированный результат выполнения установленной квоты, выраженный в разнице между установленной квотой и фактической массой выбросов парниковых газов, эквивалентной 1 т углекислого газа.

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