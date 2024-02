Почти 60 млрд рублей льготных кредитов получили МСП на туризм в 2023 году по нацпроекту

Source: MIL-OSI Russian Language News

Mалые и средние предприятия, работающие в сфере туризма, получили в 2023 году льготное финансирование на общую сумму свыше 59 млрд рублей. Это на 64% больше аналогичного показателя 2022, а в сравнении с 2019 годом, когда нацпроект «Малое и среднее предпринимательство» только был запущен, отмечен прирост почти в пять раз.

«Мы отмечаем не только хорошую динамику развития внутреннего туризма, но также видим рост со стороны инвесторов к этой сфере, туризм становится одной из самых быстрорастущих отраслей. Сегодня важно развивать предложение, поэтому наращивание номерного фонда является одним из наших ключевых приоритетов. Инвесторы могут воспользоваться рядом инструментов поддержки в рамках национальных проектов, которые находятся в ведении Минэкономразвития. Реализация проектов по строительству новых гостиниц с поддержкой по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» позволит увеличить качественный номерной фонд, даст новые возможности для развития туризма в регионах», — сообщил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков на выставке «Россия».

Регионами-лидерами по объему привлеченного финансирования стали Москва с общей суммой 8,7 млрд рублей, Краснодарский край (3,9 млрд рублей) и Новосибирская область (3,5 млрд рублей), а также Санкт-Петербург и Республика Татарстан (3,0 и 2,1 млрд рублей соответственно). В Топ-10 по общему объему полученного МСП в сфере туризма льготного финансирования вошли также Свердловская и Иркутская области (по 1,8 млрд рублей в каждом регионе), Республика Башкортостан (1,6 млрд рулей), Ростовская и Московская области (1,6 и 1,4 млрд рублей соответственно).

«Предприниматели получили финансовую поддержку как по программам льготного кредитования для реализации новых проектов, так и в виде гарантий и поручительств участников Национальной гарантийной системы. По инвесткредитованию было привлечено 37,4 млрд рублей, в том числе 11 млрд рублей — на строительство новых объектов размещения и расширение номерного фонда», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Меры поддержки МСП из гостиничной сферы и отрасли общепита оказываются в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Его курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. Также проекты сфере туризма получают поддержку в рамкахнационального проекта “Туризм и индустрия гостеприимства”, куратором которого является вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По профильному нацпроекты, например, действует программа льготного кредитования крупных отелей и программа субсидирования строительства модульных гостиниц.

27 февраля на выставке «Россия» в рамках Форума национальных достижений прошел тематический день «Предпринимательство». Эксперты обсудили достижения в развитии и поддержке предпринимательства за последние 6 лет, а также поделились планами и обозначили векторы развития.

