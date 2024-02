Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Хоккейная команда ГУУ продолжает победное шествие в рамках сразу двух чемпионатов: XXXVI Московских студенческих спортивных игр и Студенческой хоккейной лиги Москвы и Подмосковья.

За первые матчи второй половины сезона бегемоты ГУУ одержали победу на сборной МГТУ им. Баумана, показали, кто тут царь зверей львам РАНХИГС, устроили прожарку сборной МЧС и щелкнули по носу лис из МГАФКа.

С начала года наша сборная одержала уже 7 побед подряд и поднялась на вторую строчку турнирной таблицы XXXVI МССИ Дивизион Магистр, а в открытом Чемпионате СХЛ МО уверенно закрепилась на первом месте.

Среди любителей хоккея появилось даже новое слово «забегемотить», что означает закошмарить соперника и выиграть матч.

Поздравляем наших спортсменов с отличными результатами и желаем дальнейших побед!

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI