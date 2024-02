Максим Решетников: экономика России восстановилась быстрее прогнозов и растет темпами выше среднемировых

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Правительство РФ реализует масштабные меры вместе с деловыми объединениями, чтобы усовершенствовать предпринимательский климат, отметил Первый заместитель Председателя Правительства Андрей Белоусов на открытии тематического Деня предпринимательства на международном форуме-выставке «Россия».

«Национальная предпринимательская инициатива, инвестиционный рейтинг, который втянул регионы в соревнования по улучшению предпринимательского климата, региональный инвестиционный стандарт, который сейчас уже охватил 89 регионов: сегодня коллеги из новых территорий говорили, что будут у себя его внедрять. Для нас сейчас очень важно совместить два момента. Первое, это обратная связь от бизнеса, которую мы сейчас организуем силами РСПП, Деловой России, ТПП, «Опора России» и усилиями регионов. У нас есть очень яркие примеры, когда регионы активно включились в улучшение региональных практик по совершенствованию бизнес-климата, как в Московской области», – сообщил Андрей Белоусов.

По словам министра экономического развития России Максима Решетникова восстановление отечественной экономики идет быстрее прогнозов и растет темпами выше среднемировых.

«Мы прошли уникальный период, справились с внешними шоками: пандемией, санкционным давлением. По масштабам и непредсказуемости аналогов им еще не было. Не было и готовых рецептов, как им противостоять. При этом российская экономика не только восстановилась быстрее прогнозов. Причинами такой устойчивости стал ряд факторов. Главный из них – это предпринимательская инициатива, гибкость бизнеса, скорость, с которой компании адаптировались к новым вызовам и ограничениям, конструктивный и доверительный характер отношений, который сложился между бизнесом и государством», – сообщил глава Минэкономразвития РФ.

В сложных условиях, отметил он, бизнес взял на себя ответственность за людей. В период пандемии, напомнил Максим Решетников, Правительство РФ повысило доступность к льготному кредитованию – компании сохраняли рабочие места и зарплаты, контролеры снизили число проверок – предприятия соблюдали требования, работали без ущерба безопасности, снизилась в два раза нагрузку по страховым взносам для МСП – предприниматели стали повышать зарплаты своим сотрудникам.

«МСП играет важную роль в структурных изменениях экономики страны. Сейчас в стране работает более 6,3 млн юрлиц и ИП (без самозанятых). Это самый высокий показатель за последние 7 лет. О предпринимательской активности говорит и число новых компаний. Только в прошлом году они выросли на 17%. Причем на фоне традиционного роста новых МСП в рознице растет и число регистраций как раз в приоритетных для экономики отраслях: логистике, туризме, обрабатывающих производствах», – подчеркнул Максим Решетников.

Сегодня, по его словам, большие возможности открываются на внутреннем рынке. Российские компании, уверен министр, накопили достаточно компетенций, чтобы заместить продукцию западных коллег и наращивать выпуск.

«Это подтверждается цифрами. В последние 2 года активно растет обрабатывающая промышленность: пищевая, легкая, машиностроение. Высокая динамика в сельском хозяйстве, строительстве. Идет бурный рост внутреннего туризма, – подчеркнул глава Минэкономразвития РФ. – Для закрепления ниш, компании активно создают, выводят на рынок и защищают собственные бренды. За последние 1,5 года число товарных знаков, зарегистрированных Роспатентом, выросло более чем на треть. Это торговые марки обуви и одежды, программного обеспечения, лекарства, бытовая химия, парфюмерия, косметика, кондитерские товары».

Для реализации проектов, особенно крупных, бизнес стал активнее комбинировать те меры поддержки, которые за последнее время созданы, плотнее работать с региональными командами и формировать запросы на новые инструменты. Со стороны государства мы старались своевременно, оперативно донастраивать действующие инструменты.

«По такому пути шли, например, обновляя регулирование особых экономических зон. Сейчас это один из самых востребованных бизнесом инструментов. Из 50 ОЭЗ, которые сейчас существуют, 20 были созданы за последние три года. Причем в прошлом году мы установили абсолютный рекорд по новым резидентам: 177 компаний пришли и заново зарегистрировались в ОЭЗ, а также по инвестициям – 340 млрд рублей только за первые три квартала прошлого года», – проинформировал Максим Решетников.

Коснулся министр эффективности и быстроты инвестирования компаниями туда, где есть перспективы. Одно из таких направлений – технологическое.

«Большой шаг сделали, сформировав законодательство о малых технологических компаниях. Для них действуют особые программы поддержки, льготные кредитования, гранты на доращивание конкретного предоставления субсидий под конкретные решения по требованию конкретных заказчиков», – заключил Максим Решетников, добавив, что несмотря большую совместную работу, перед страной и бизнесом стоят новые вызовы и задачи, связанные как с внешней негативной конъюнктурой, так и с внутренней повесткой, структурной перестройкой экономики.

Присутствующие на сессии докладчики подчеркивая важность происходящих изменений, новые векторы в работе государства, сконцентрировались на конкретных инструментах помощи предпринимательскому сектору. Генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина, в частности, отметили, что экспорт – является одним из перспективных направлений для бизнеса.

«Наша главная задача донести до бизнеса, что экспортировать – просто! Во-первых, сегодня выстроена эффективная архитектура мер поддержки. Во-вторых, все эти меры можно получить в удобном онлайн-режиме через платформу «Мой экспорт». Бизнесу больше не нужно ездить по инстанциям, сидеть очереди и собирать кипу бумаг», – рассказала она.

Эффективность работы мер господдержки можно оценить по степени их реализации «на местах», высказал мнение губернатор Тамбовской области Максим Егоров. Регион сегодня входит в число тех, где бизнес активно использует возможности нацпроекта «Малое среднее предпринимательство» для своего развития.

«За минувший год число социальных предпринимателей в регионе выросло в 2,5 раза. Кроме того, наш регион в числе первых субъектов РФ законодательно закрепил понятие «семейное предпринимательство». В Год семьи, объявленный Президентом Владимиром Путиным, продолжим работу в этом направлении: выделение семейного предпринимательства в отдельную правовую категорию на региональном уровне позволит создать дополнительные инструменты поддержки бизнеса», – рассказал Максим Егоров.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI