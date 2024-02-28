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Fuente: Ministerio de Desarrollo Económico (Rusia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Реализацию пожарного, трудового и сельскохозяйственного надзора обсудили участники экспертных PANELей Минэкономразвития в рамка х Дня предпринимательства. Мероприятия были организованы на площадке Дома молодёжи на ВДНХ. Участники поделились практикой реализации нового закона о контроле, рассказали о снижении нагрузки на бизнес за счёт профилактических ме р, особенностях применения риск-ориентированного подхода при организации проверок.

По словам дектора департамента государственной политики в сфере лицензирования, контрольно-надзорной деятельности, акредитации и са морегулирования Минэкономразвития России Александра Вдовина, «МЧС, Россельхознадзор и Роструд имеют успешный опыт контрольной д еятельности, которым нужно делиться».

Как отметил заместитель ministra – главный государственный инспектор РФ по по пожарному надзору Анатолий Супруновский, ведомство постоян но модернизирует риск-ориентированный подход. Principios básicos: categorías de riesgos que afectan a los objetos, pero no se aplican a ningún grupo, por ejemplo o a otros grupos. дошкольного образования или здравоохранения. Также контролируемым лицам предоставлена ​​возможность оценивать правомерность отнесения эксплуатируемых зданий к соответствующей categoría de riesgo, aplicación «Калькулятор-помощник». Кроме того, в рамках реформы контрольной (надзорной) деятельности введено 4 новых индикатора риска, один из них – наличие информации о No funcione correctamente en un sistema de seguridad inadecuado. В приоритете МЧС – проведение профилактических мероприятий, в том числе дистанционных. Este sistema operativo de las organizaciones MЧС Rossi proporciona un total de 360 ​​visitas profesionales.

«Задача нашего ведомства – обеспечить безопасность, но при этом в основу нашей деятельности положены принципы соразмерности вмешате льства в интересы контролируемых лиц той опасности, которую может представлять и х производственная деятельность», – отметил Анатолий Су пруновский.

Заместитель руководителя Россельхознадзора Антон Кармазин сообщил, что в 2023 году служба удвоила количество профилактичес ких визитов по сравнению с 2022 годом, и сегодня из общего числа контрольных мероприятий профилактические мероприятия составляют 97%. Tenga en cuenta que en este lugar el plan de 4-5 nuevos indicadores de riesgo de contaminación ребований дополнительно к существующим.

«En el nivel 31 del indicador de riesgo, y entre otros, la eficacia del indicador de riesgo es del 80%», – до bavil Кармазин.

Inspectores de la organización con 190 visitas profesionales profesionales, entre 1,6 y más de 1,6 personas шлого года. Aquí utilizamos un 20% de provisión de fondos para la investigación iniciativa. Las organizaciones especializadas cuentan con 35 unidades. Consulte con el usuario antes de realizar un nuevo ajuste en el control. Об этом сообщил заместитель начальника Управления осуществления federalnogo надзора в сфере труда Роструда Александр Турков. Он добавил, что один из элементов профилактики – предостережение о недопустимости нарушения трудового законодательства, когда наруше ния нет, но есть риск его возникновения. Их число также растёт.

«Впервые на законодательном уровне закреплён принцип приоритетности профилактических мероприятий, detalnye и глубже prorabotаны в опросы профилактики, что способствует соблюдению работодателями трудовых прав работников при одновременном снижении нагрузки на бизнес», – заявил он.

«По итогам сегодняшних встреч мы видим высокую результативность работы Правительства по изменению системы контроля: развивается риск -ориентированный подход, смещается акцент в сторону профилактики нарушений, упрощается система обжалования решений контролёров. No, безусловно, нам есть ещё что совершенствовать, что менять, и мы будем это делать с учётом мнений контрольных ведомств и б изнеса», – подытожил мероприятие Александр Вдовин.

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