Известия: Артем Савостицкий о том, как в России будут бороться с бедностью

Президент России поручил обеспечить увеличение реальных доходов россиян и дальнейшее снижение уровня бедности. Правительство РФ совместно с региональными властями и Центробанком должно в ближайшие месяцы уделить особое внимание мерам по достижению национальных целей развития до 2030 года. Согласно поручению главы государства, одна из ключевых задач — повышение благосостояния россиян, имеющих невысокий уровень дохода. Свой первый доклад кабмин должен представить уже в марте.

Заместитель заведующего кафедрой экономической политики и экономических измерений ГУУ Артём Савостицкий напоминает, что в мире есть два хрестоматийно успешных примера, когда проблема с доходами беднейших слоев населения была решена системно. Общей чертой для них является ставка на механизмы социальной и экономической конкуренции.

Первый пример — скандинавская модель стран, которым за 30 лет, с 1950-х годов, удалось решить проблему бедности за счет значительного перераспределения доходов благодаря повышению налогов и, соответственно, высоких социальных выплат. Серьезный недостаток этого механизма — снижение инвестиционной привлекательности стран и замедление экономического роста. Поэтому в чистом виде для Россия такая модель не подходит, считает эксперт.

Вторая модель — американская, она характерна для США и Канады, к ней приближаются экономические системы Великобритании, Ирландии, Бельгии, Италии. Там делается упор на самостоятельность и ответственность бизнеса в создании благоприятных условий труда, обеспечение полной занятости и опережающий рост реальных доходов. В этих условиях бизнес проявляет инициативу и обеспечивает рост благосостояния. И наша страна двигалась по этому пути последние десятилетия.

«Полагаю, что для окончательного решения проблемы бедности нам необходимо сделать всего два шага. Первый шаг — достроить систему прогрессивного налогообложения, как это уже давно сделано во всех вышеприведенных странах. Это даст возможность частично снизить масштаб расслоения населения по доходам. Второй шаг — необходимо закончить формирование рынка интеллектуальных прав. Это позволит вовлечь в экономический оборот массовые способности населения и даст возможность увеличить доходы без потерь для экономического роста», — рассуждает Артём Савостицкий.

