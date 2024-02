Делегации Кыргызско-Российского Славянского университета и Цзянсуского педагогического университета посетили Политех

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

В октябре 2023 года ректор СПбПУ академик РАН Андрей Рудской посетил Кыргызско-Российский Славянский университет (КРСУ ) , где принял участие в панельной дискуссии «Славянский университет 2050: перспективы и приоритеты», с участием министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова. После дискуссии состоялось подписание договора о научном и образовательном сотрудничестве между СПбПУ и КРСУ.

В развитие начатого взаимодействия и для конкретизации направлений дальнейшей работы с 19 по 20 февраля 2024 года в Политехническом университете побывала представительная делегация Кыргызско-Российского Славянского университета во главе с и. о. ректора Денисом Фоминым-Ниловым. Коллеги из КРСУ приняли участие в юбилейных мероприятиях нашего вуза, познакомились с кампусом, встретились с ректором СПбПУ Андреем Рудским и провели ряд рабочих встреч в институтах Политеха.

На встрече с ректором СПбПУ Андреем Рудским была подписана дорожная карта по направлению «Промышленно-гражданское, дорожное и энергетическое строительство и экологическая безопасность», основные положения которой были предварительно согласованы во время визита делегации Инженерно-строительного института СПбПУ в КРСУ в декабре 2023 года и последующих переговоров специалистов. Руководители вузов подтвердили намерение запустить в текущем году несколько совместных научных и студенческих проектов в области инженерного строительства.

Политехнический университет готов к реализации конкретных совместных проектов, готов предложить КРСУ свои компетенции не только в инженерно-строительной области, но и в целом по всем направлениям передового инженерного образования. Мы намерены совместно работать, чтобы КРСУ был настоящими межнациональными трансграничными вузом, опорным вузом российского образования и науки за рубежом , — отметил по итогам встречи Андрей Рудской.

Во время знакомства с Политехом — а это первый визит нового ректора КРСУ и его команды в СПбПУ — гости посетили ряд научных и образовательных подразделений, лабораторий и центров нашего университета, которые могут представлять наибольший интерес для партнёрства, особенно в направлениях, связанных с развитием естественно-технического факультета КРСУ. В научно-исследовательском корпусе «Технополис Политех» коллеги познакомились с возможностями Суперкомпьютерного центра «Политехнический» , технологиями Центра открытого образования, в частности с лабораторным онлайн-кампусом , онлайн-курсами, доступными для КРСУ, и студией для их записи. Кроме того, прошли встречи в Лаборатории «Промышленные системы потоковой обработки данных» ПИШ СПбПУ «Цифровой инжиниринг» и Лаборатории «Микроэлектроники (Дизайн-центр проектирования интегральных схем)» Высшей школы электроники и микросистемной техники ИЭиТ.

В лабораториях гостям показали результаты конкретных проектов применения цифровых технологий для анализа дорожного движения, автоматизированной оценки степени адгезии битума к щебням (в применении к дорожному строительству), разработки продукции и технологии микроэлектронного производства. Коллеги из Кыргызско-Российского Славянского университета также посетили Научно-образовательный центр «Нанотехнологии и покрытия» ИММиТ, где познакомились с прикладными задачами в области разработки новых материалов, технологий их воспроизводства и оборудования, на котором можно тиражировать результаты разработок.

Во второй половине дня прошла рабочая встреча делегации КРСУ с руководством и ведущими профессорами Инженерно-строительного института. Основным фокусом встречи было обсуждение конкретных инструментов и механизмов реализации каждого из семи мероприятий дорожной карты. Мероприятия предусматривают много интересных и взаимовыгодных работ. Например, реализацию таких совместных научно-образовательных проектов, как «Разработка цифрового дизайн-проекта кампуса КРСУ с использованием технологий ВИЭ» и «Разработка комплексной схемы развития транспортной инфраструктуры г. Бишкек», а также академическую мобильность студентов и преподавателей и участие в научных конференциях. В Научно-образовательном центре «Возобновляемые источники энергии» и Научно-образовательном пространстве «Метакампус-Политех» гостям из КРСУ представили результаты проводимых работ и обсудили возможности реализации совместных проектов.

И. о. ректора КРСУ Денис Фомин-Нилов так охарактеризовал итоги плодотворных рабочих дней в СПбПУ: В рамках дорожной карты мы согласовали предметный перечень проектов, который собираемся реализовать в ближайшие два года. КРСУ находится в процессе комплексной модернизации, и поддержка СПбПУ — одного из ведущих вузов СНГ в области технических наук — станет отличным заделом на будущее. Приоритет мы отдаём сотрудничеству с Политехом в области сетевых программ, совместных НИР и НИОТКР. К примеру, одним из ключевых направлений станет совместная лаборатория по развитию возобновляемой энергетики в Кыргызской Республике. Её создание посодействует укреплению энергетической безопасности Кыргызстана в рамках развития опытных технологий и подготовки молодых квалифицированных специалистов с опорой на современную производственную базу .

Предполагается, что следующая встреча ректоров и дискуссия о научном потенциале Славянских университетов пройдёт уже в начале марта 2024 года на площадке Всемирного фестиваля молодёжи в Сириусе.

Также в дни юбилейных торжеств Политех посетили представители одного из его ключевых партнёров в Китае — Цзянсуского педагогического университета (ЦПУ). Представительную делегацию возглавлял ректор Чжоу Жугуан, в её состав также вошли директор Совместного инженерного института Ли Яньлинь, директор Математического и статистического института ЦПУ Чжан Чао, заместитель директора Совместного инженерного института Ван Ли, заместитель директора отдела международных связей Ван Бо.

Совместный инженерный институт Политехнического университета и Цзянсуского педагогического университета сегодня является одним из крупнейших реализованных образовательных проектов в области российско-китайского образовательного сотрудничества. Подготовка специалистов в Совместном институте ведётся силами преподавателей ЦПУ и СПбПУ. На базе ЦПУ проходит обучение в совместном Центре русского языка.

На встрече с ректором Андреем Рудским партнёры обсудили различные аспекты сотрудничества, работу Совместного инженерного института и Центра русского языка, который уже долгое время занимается повышением квалификации преподавателей русского языка и подготовкой китайских студентов.

Также предметом обсуждения стало расширение перечня направлений подготовки по техническим программам бакалавриата и подготовка студентов по программам магистратуры на английском языке для укрепления дальнейшего научно-образовательного сотрудничества.

