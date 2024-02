ГУУ провёл День предпринимательства на выставке «Россия»

Source: MIL-OSI Russian Language News

27 февраля 2024 года в рамках Международного форума-выставки «Россия» прошёл День предпринимательства. Оператором события в павильоне №57 «Россия — моя история» выступил Государственный университет управления.

В рамках мероприятия для московских студентов и школьников прошли разнообразные лекции, мастер-классы, профориентировочные экскурсии, квизы. Целый день в павильоне шёл День открытых дверей лучших университетов Москвы, предоставляющих программы бизнес-образования: ГУУ, РУТ, РГУ им. Косыгина, ВШЭ, РАНХиГС, МИРЭА, Финансовой академии и других.

Центральными событиями стали две встречи с представителями правительства и бизнеса, которые были названы «Откровенными разговорами». Они вызвали большой ажиотаж, в главном амфитеатре павильона не хватало мест, и школьники поднимались послушать спикеров со второго этажа. Задавать вопросы оттуда было проблематично, этим занимались те, кто пришли заблаговременно. В основном интерес к общению проявили ученики Предуниверсария ГУУ, получив за проявленную активность подарки и сувениры.

Модератором бесед выступил проректор ГУУ Павел Павловский. А открыл мероприятие Директор Департамента развития социальной сферы и сектора некоммерческих организаций Министерства экономического развития РФ Святослав Сорокин, который коротко поприветствовал собравшихся и рассказал о программе дня. Надо сказать, что долгих приветственных речей не было почти ни у кого из гостей, упор был сделан именно на диалоги, вопросы и ответы.

В первой встрече приняли участие:

— Заместитель директора Департамента государственной молодёжной политики и воспитательной деятельности Министерства науки и высшего образования РФ Александр Ведехин;

— Основатель и генеральный директор ООО «Некс-Т» (ТМ NexTouch) Владимир Крикушенко;

— Создатель спилс-карт, руководитель Всемирной федерации спилс-карт Евгений Тюриков;

— Основатель и генеральный директор компании «Научные развлечения», резидент ОЭЗ «Технополис Москва» Олег Поваляев;

— Руководитель стратегического развития в ЧОУ «Точка будущего», основатель проекта «Измерение будущего» Анастасия Харитонова.

В процессе разговора Александр Ведехин сообщил, что комплекс мероприятий в День предпринимателя позволит не просто найти работу, но и узнать о том, как самому стать работодателем. Сотрудник министерства рассказал о своём первом стартапе, о современных возможностях молодёжи и мерах поддержки начинающих предпринимателей. «Тратьте всё свободное от учёбы время на приобретение компетенций», – посоветовал он школьникам.

Владимир Крикушенко рассказал о том, что его бизнес начался со студенческой скамьи, с изобретения определённой технологии распознавания касаний на экранах больших диагоналей. А сегодня его компания оснащает интерактивными досками и другим оборудованием около 90% российских школ. «Оказывается, решать постоянно возникающие задачи важней, чем заботиться о прибыли», – поделился своим опытом предприниматель.

Евгений Тюриков ответил на вопросы о том, что такое спилс-карты и как ему пришла в голову идея их производства. Он обратил внимание собравшихся на возможности, которые открывают для бизнеса некоммерческие организации, и сказал, что предпринимательство – это лишь один из инструментов для воплощения своих идей.

Олег Поваляев поделился мыслью, что предпринимательство – это образ жизни и состояние души. Предприниматель всегда на работе, даже в отпуске и на выходных. Он несёт ответственность не только за себя, но и за своих работников, за их семьи. Такому подходу необходимо учиться, воспитывать самого себя. Александр Ведехин добавил к этому, что научиться можно всему, но расположенность к определённой деятельности никто не отменял.

В продолжении темы Анастасия Харитонова заявила, что предприниматель должен постоянно генерировать коммерчески успешные идеи, но при этом не бояться экспериментов и ошибок. А также спикер рассказала о своём проекте «Точка будущего», в рамках которого была построена частная школа в Иркутске по уникальному проекту датских архитекторов – здание прозрачно и ни одно из учебных помещений не имеет четырёх стен. Ученики школы, включая детей с ограниченными возможностями и членов неблагополучных семей, успешно реализуют собственные коммерческие проекты.

Во второй встрече приняли участие:

— Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Татьяна Илюшникова;

— Руководитель центра молодежных инициатив АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Александр Вайно;

— Советник Председателя РДДМ «Движение первых» Максим Гулин;

— Руководитель трека Росмолодёжь.Бизнес Дмитрий Литвин;

— Совладелец корпорации «Технониколь», сооснователь Школы Игоря Рыбакова в МФТИ, инвестор и филантроп Игорь Рыбаков.

Эксперты ответили на вопросы модератора.

— Важно ли получать образование в эпоху интернета, в котором можно найти любую информацию?

Татьяна Илюшникова ответила, что умение мыслить критически важно в любых сферах жизни, а это умение даёт именно базовое образование. В дальнейшем же, для предпринимательской деятельности, эффективны будут относительно короткие курсы по конкретным направлениям знаний.

Позже Татьяна Александровна ответила на вопрос из зала о том, какие знания нужны, чтобы стать заместителем министра. Она призналась, что такой жизненной цели у неё не стояло, ей хотелось стать профессионалом с достойной оплатой труда, а сфера была не так важна. Работа в правительстве привлекла постановкой нестандартных задач, которые сложно, но интересно решать.

— Как несовершеннолетнему сделать собственный бизнес?

Максим Гулин рассказал, что у «Движения первых» есть акселератор по многим направлениям с проектной механикой. Его задача поддержать и направить проекты молодых предпринимателей, помочь получить гранты или делать бизнес-проект из их идей. Главное, чтобы сами инициаторы не теряли энтузиазма и веры в себя.

— Как активней завлекать молодёжь в предпринимательство?

Александр Вайно считает, что надо расширить сетку мер поддержки молодых предпринимателей и вести их до момента начала получения прибыли. Но уже сейчас есть бесплатные сервисы и организации поддержки, например, платформа Агентства стратегических инициатив «Конструкториум», которая работает на основе единственного в мире классического венчурного фонда для несовершеннолетних предпринимателей.

Дмитрий Литвин поделился идеей собрать все подобные платформы на одной площадке. Перед Росмолодёжью сейчас стоит амбициозная задача вывести как можно больше предпринимателей до 35 лет на уровень всероссийской известности.

Школьникам запомнилось неформатное выступление Игоря Рыбакова, которое он начал с песни. На вопрос из зала по поводу ежедневных привычек, которые могут помочь развитию предпринимательского подхода к жизни, Рыбаков ответил, что этому не поможет никакой тайм-менеджмент, марафоны желаний и книжки успешных бизнесменов. Поможет только непосредственное общение с людьми, которые уже чего-то добились в своей области – знания переходят только через личную связь мастера и подмастерья.

После окончания сессий у наиболее смелых и амбициозных школьников была возможность пообщаться с экспертами лично, а также поучаствовать в других активностях, которые продолжались в павильоне до 17:00.

