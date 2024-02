В Политехе прошло заседание Учёного совета

Source: MIL-OSI Russian Language News

27 февраля состоялось заседание Учёного совета, на котором рассмотрели итоги зимней сессии 2023–2024 учебного года, деятельность Передовой инженерной школы «Цифровой инжиниринг» и другие вопросы.

Заседание Учёного совета началось с торжественной части. Ректор СПбПУ, академик РАН Андрей Рудской наградил знаком за заслуги перед вузом настоятеля храма Покрова Пресвятой Богородицы протоиерея Александра Румянцева.

Многоуважаемый Андрей Иванович и члены Ученого совета. Благодарю вас за предоставленную возможность выступить перед вами. Для меня это исторический день, так как за более чем тридцатилетнее настоятельство это происходит впервые. Милостью Божией мне выпала честь возродить храм Покрова Пресвятой Богородицы к церковной жизни. Нам приятно сознавать, что вы высоко оцениваете нашу деятельность. Благодарим вас за эту оценку и смеем заверить, что Покровская церковь при Санкт-Петербургском политехническом университете и впредь будет соработничать с университетом на благо российского народа и страны , — сказал отец Александр.

Указом Президента Российской Федерации № 91 от 5 февраля 2024 года медалью ордена «За заслуги перед Отечеством первой степени» награждён директор Высшей школы механики и процессов управления, член-корреспондент РАН Александр Беляев. Указом Президента Российской Федерации № 113 от 15 февраля 2024 года медалью ордена «За заслуги перед Отечеством второй степени» награждены первый проректор, член-корреспондент РАН Виталий Сергеев и директор Высшей школа теоретической механики и математической физики, член-корреспондент РАН Антон-Иржи Кривцов.

Звание «Почётный работник СПбПУ» присвоили сразу нескольким политехникам: художественному руководителю Студенческого театра СПбПУ Виктору Борисенко, профессору Высшей школы сервиса и торговли Аркадию Евграфову, директору Музея истории СПбПУ Валерию Климову, начальнику Управления персонала Марии Пахомовой.

Ведомственной наградой Министерства транспорта Российской Федерации — медалью «За взаимодействие» отмечены проректор по цифровой трансформации Алексей Боровков, директор Института машиностроения, материалов и транспорта Анатолий Попович и директор Института промышленного менеджмента, экономики и торговли Владимир Щепинин. Владимиру Энгелевичу также вручили свидетельство о прохождении профессиональной общественной аккредитации образовательных программ. ИПМЭиТ аккредитовал 13 образовательных программ по четырём кластерам: государственного муниципального управления и управления персоналом, государственного аудита и экономической безопасности, сервисной деятельности, наукоемких технологий.

Свидетельство о прохождении профессиональной общественной аккредитации образовательных программ вручили директору Института энергетики Виктору Барсукову за аккредитацию программы «Газотурбинные агрегаты газоперекачивающих станций» по направлению подготовки магистратуры «Энергетическое машиностроение».

Ведомственную награду Министерства транспорта Российской Федерации — медаль Агустина Бетанкура вручили профессору Высшей школы общественных наук Гуманитарного института Дмитрию Кузнецову.

Распоряжением Президента Российской Федерации от 25.12.2023 № 990-рпс назначены стипендии ОПК для учёных, конструкторов, технологов и других инженерно-технических работников организаций-исполнителей государственного оборонного заказа. Стипендии получили ведущий научный сотрудник лаборатории «Моделирование технологических процессов и проектирование энергетического оборудования» Андрей Безбородов, начальник отдела конечно-элементной механики и компьютерного инжиниринга Игорь Войнов, ведущий инженер отдела конечно-элементной механики и компьютерного инжиниринга Илья Керестень, младший научный сотрудник отдела по взаимодействию с оборонно-промышленным комплексом Дмитрий Лобачёв.

Благодарность Законодательного собрания и Почётную грамоту СПбПУ «За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой личный вклад в развитие высшего образования в Санкт-Петербурге и подготовку квалифицированных специалистов» вручили начальнику Военного учебного центра Виктору Озарчуку.

В очередной раз достижениями порадовали и студенты. Диплом за победу в конкурсе Студенческих научных обществ СЗФО в номинации «Лучшее Студенческое научное общество в определенной области знаний» получили представители Института промышленного менеджмента и транспорта. В награждении участвовали Виктория Бразовская, Григорий Кулькаев и Маргарита Янчевская.

Спортсмены Политеха тоже оказались на высоте. Кубок и медаль за 1 место на чемпионате России по айкидо в дисциплине «дзю ваза» получил студент ИПМЭиТ Богдан Голицин. Кстати, Богдан стал первым петербуржцем, завоевавшим победу на чемпионате России по айкидо.

Диплом четвертого международного открытого научно-технического фестиваля робототехники «Калашников-Технофест» за 2 место в номинации «Лига Боевых роботов» вручили Всеволоду Большакову и Алексею Лагунову из команды «CML-Robotics». Кроме этого, Всеволод получил сертификат участника, занявшего II место в Федеральных инженерных соревнованиях по спортивным боям роботов.

Первым вопросом повестки дня стало подведение итогов зимней сессии 2023–2024 учебного года. Их представила проректор по образовательной деятельности Людмила Панкова. О результатах деятельности и планах развития Передовой инженерной школы «Цифровой инжиниринг» рассказал проректор по цифровой трансформации Андрей Боровков. План работы Учёного совета на 2 семестр 2023–2024 учебного года представил учёный секретарь университета Дмитрий Карпов.

Также члены Учёного совета обсудили вопросы, рассмотренные на заседании Учебно-методического совета и на заседании Научно-технического совета. Директор Института среднего профессионального образования Роман Байбиков представил доклад «Об утверждении Правил приема в Институт среднего профессионального образования федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования „Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого“ на 2023/24 учебный год». Об изменениях в составе Ученого совета Инженерно-строительного института доложила исполняющая обязанности директора ИСИ Марина Петроченко.

