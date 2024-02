Владимир Ильичев: все участники ВТО заинтересованы в ее реформе

Source: MIL-OSI Russian Language News

Владимир Ильичев рассказал о позиции России по вопросам, которые будут обсуждаться на министерской конференции ВТО в Абу-Даби.

– Последние годы много говорилось, что ВТО требуется реформа или как минимум перезагрузка, ее инструменты в виде органа по разрешению спора из-за неработающего уже более четырех лет апелляционного органа стали малоэффективными. Как вы оцениваете в настоящий момент уровень вовлеченности России в деятельность ВТО, отстаивание своих торговых интересов, выработку новых торговых правил?

– Попытки изоляции России на многосторонних площадках, в том числе и в ВТО, потерпели неудачу. Это было понятно с самого начала. Обсуждать ключевые глобальные проблемы, принимать решения в организации, которая называет себя “всемирной”, и при этом игнорировать голос крупнейшей страны попросту не имеет смысла. Об этом говорили еще в марте прошлого года представители дружественных стран.

Наша делегация принимает участие в деятельности всех рабочих органов и переговорных групп ВТО, в том числе в рамках подготовки 13-й Министерской конференции (МК-13). Стараемся вносить свой конструктивный вклад в реформирование организации, адаптацию к современным реалиям и повышение ее эффективности.

Что касается реформы ВТО – да, она действительно нужна, в том числе и системы разрешения споров. Мы над этим работаем, но хотелось бы, чтобы дело двигалось быстрее.

Площадка ВТО актуальна для нас в том числе с учетом проводимой активной работы по выстраиванию связей с новыми торговыми партнерами в рамках переориентации на перспективные рынки развивающихся стран.

– Нет ли ощущения какой-либо дискриминации России на площадке ВТО? Как вы доказываете целесообразность сохранения членства в ВТО на фоне периодически звучащих призывов к выходу из этой организации?

– Действительно, делегации США, ЕС и ряда других стран, в соответствии с инструкциями своих политических ведомств, по-прежнему отказываются от прямого диалога с нашими представителями. Тут, как говорится, насильно мил не будешь – это их проблема, а не наша.

Что касается разговоров о выходе из ВТО – они ведутся уже много лет, с самого момента нашего присоединения к этой организации. Мы вместе с коллегами из министерства иностранных дел приводим встречные аргументы в пользу сохранения участия в деятельности ВТО. Не буду их все перечислять. Напомню лишь, что с момента создания ГАТТ в 1947 году ни одна страна или таможенная территория из этого соглашения не вышла.

Плюсов от ВТО значительно больше, чем минусов. Все понимают – выйти легко, вернуться обратно будет практически невозможно. Оставаясь в рамках ВТО, Россия может доводить свою точку зрения до других участников и проводить те решения, которые нам нужны. В ВТО решения принимаются на основе консенсуса, и это гарантия их приемлемости для всех.

– Предыдущая министерская конференция в 2022 году приняла пакет важных решений, в том числе относительно реформы самой организации. Можете рассказать, что было сделано в плане реформы ВТО за прошедшие два года и на какие договоренности вы рассчитываете на конференции в Абу-Даби по этой тематике?

– В реформе ВТО заинтересованы все ее участники. За 30 лет существования пакета соглашений Уругвайского раунда появились новые сферы международной торговли, в т.ч. связанные с цифровизацией мировой экономики, защитой окружающей среды. Для их регулирования нужны новые правила, согласованные на многостороннем уровне.

Понятно, что разные страны имеют различные экономические приоритеты и подходы к решению имеющихся проблем. Сейчас гораздо более активно, чем 30 лет тому назад отстаивают свои интересы наши партнеры по БРИКС (собственно, Китай на момент создания ВТО еще не был ее членом), вообще развивающиеся страны. Меняется модель торговой политики ЕС. Корректируются приоритеты в России – для некоторых секторов, например, сельского хозяйства, нам нужно активное открытие рынков, для других – опора на собственные силы.

Поэтому поиск компромиссов на переговорах в ВТО занимает, как правило, много времени. Это касается и “реформенной” повестки организации. Однако не все так плохо. За два года, прошедшие после предыдущей Министерской конференции, удалось серьезно продвинуться в реформе т.н. “повседневной” работы ВТО. Речь идет, например, об упрощении доступа к информации о вновь принимаемых участниками организации мерах регулирования, оказывающих влияние на торговлю. Для этого внедряются новые цифровые инструменты, создаются электронные базы данных, удобные для пользователей. Для бизнеса, в том числе российского, все это имеет практическое значение.

– Еще одной важной темой является разблокировка или перезапуск деятельности апелляционного органа (АО), не работающего из-за позиции США с конца 2019 года. На прошлой конференции договорились, что к 2024 году будет восстановлена работоспособность этого органа. Какие решения в этом вопросе ожидаете достичь на конференции?

– Нельзя сказать, что критика апелляционного органа со стороны США полностью лишена оснований. Некоторые аргументы американцев справедливы: на стадии апелляции с легкостью опровергались выводы третейских групп, иногда давались интерпретации правил ВТО, весьма далекие от первоначального смысла, который был в них заложен. Да и сама эта стадия зачастую использовалась проигравшей стороной лишь как возможность затянуть разбирательство, сохраняя при этом в силе меры, признанные в ходе спора не соответствующими нормам ВТО.

Однако тактика, которую выбрали США, – “подвесить” назначение арбитров в АО, “заморозив” таким образом его работу, сделала всех остальных участников организации заложниками их амбиций.

Коллективная критика в адрес США в ходе подготовки МК-12 возымела действие: они согласились взять обязательство запустить работу по реформе системы разрешения споров с целью ее завершения в 2024 году. В течение последних месяцев на площадке ВТО проходили предметные дискуссии и вырабатывались проекты решений, способствующих восстановлению и модернизации этой системы. Российские эксперты принимали в них самое активное участие.

Сейчас мы имеем “наполовину полный стакан” – сделано многое, но к решению задачи воссоздания апелляционного механизма стороны, по сути, так и не приступили. На предстоящей конференции министры, скорее всего, подтвердят обязательство завершить эту работу до конца текущего года.

Нельзя сказать, что эта ситуация нас радует. У нас есть выигранные споры, “зависшие” на стадии апелляции из-за неработающего АО. Мы хотим быть уверены в том, что, если мы сейчас откроем новый спор и выиграем его, у нас будет гарантия того, что проигравшая сторона будет выполнять решения арбитров. Примечательно, что все наши партнеры по ВТО серьезно заинтересованы в том, чтобы организация обладала эффективным механизмом разрешения торговых споров.

– В принципе, есть параллельная система разрешения споров через специальные временные соглашения. Почему Россия не подписывает эти соглашения? Они не очень удобны?

– В свое время мы рассматривали возможность присоединения к т.н. Временному многостороннему механизму арбитража. Он был создан в 2021 году группой членов ВТО как раз в контексте проблемы неработающего АО. Пока у нас нет уверенности в том, что этот механизм является полноценной заменой АО.

Большинство членов ВТО считают его не более чем временным решением, а в качестве основной задачи видят восстановление на постоянной основе универсальной системы разрешения споров, параметры которой будут согласованы всеми участниками организации.

Наверное, нам есть смысл подождать ее принятия, ждать осталось недолго. Если же процесс неоправданно затянется – вернемся к этому вопросу снова.

– Одним из важных вопросов на конференции может стать обсуждение совещательной функции ВТО. Идея в создании площадки, на которой можно было бы обсуждать совершенствование отдельных соглашений ВТО, которые сейчас ВТО не регулирует. Например, торговля и экология, торговля и возобновляемая энергетика, промышленные субсидии. Какова позиция РФ в этом вопросе? Можно ли будет таким образом как-то влиять на механизмы ТУР в Европе, которые могут не соответствовать нормам ВТО?

– С одной стороны, мы заинтересованы в запуске на площадке открытых дискуссий по т.н. “новым” вопросам глобальной торговой повестки. Протекционистский характер мер, принимаемых под предлогом защиты окружающей среды, – это пример современных вызовов, стоящих перед многосторонней торговой системой. Пути решения этих проблем, в том числе посредством разработки и согласования новых правил торговли, можно и нужно обсуждать в ВТО.

Вместе с тем, мы считаем, что если подобные меры грубо нарушают действующие правила ВТО, мы вправе задействовать имеющиеся механизмы организации, в том числе орган по разрешению споров, и будем ими пользоваться.

– Еще одним актуальным вопросом сейчас является торговля пластиком – ООН осенью 2023 года выступила с предложением существенного ее ограничения, если не полного запрета. Как с точки зрения правил ВТО будет регулироваться вопрос торговли пластиком и ее возможный запрет? Какова позиция России по этому вопросу?

– Россия активно участвует как в переговорах под эгидой ЮНЕП, так и в дискуссиях в ВТО по данной теме. Наша позиция заключается в том, что решение проблемы загрязнения пластиком окружающей среды нужно искать прежде всего в плоскости стимулирования бизнеса к переработке и управлению отходами, нежели путем введения ограничительных мер на производство и торговлю пластмассами.

Необходимо учитывать, что этот сектор промышленности имеет важное экономическое значение для многих стран, миллиардов людей. Кроме того, любые ограничительные меры, принимаемые для борьбы с пластиковым загрязнением, должны соответствовать правилам ВТО.

– Министры в ходе конференции могут принять доклад о результатах переговоров о соглашении по электронной торговле. Оно очень важно, так как будет регулировать все элементы e-commerce. Когда могут быть завершены эти переговоры. Какова позиция России по этому соглашению?

– Переговоры по электронной торговле ведутся в плюрилатеральном (многостороннем с ограниченным кругом участников – ИФ) формате. Россия участвует в них с момента запуска – с 2017 года. На протяжении последних лет процесс подготовки соглашения продвигался не самыми быстрыми темпами. Причина в том, что надо создавать целый комплекс дисциплин в абсолютно новой для ВТО сфере. При этом во многих юрисдикциях (США, ЕС, КНР) уже сформировались национальные регулятивные нормы в данной области, и они зачастую противоречат друг другу на концептуальном уровне. В последние месяцы, однако, переговоры заметно ускорились, и вполне могут завершиться до конца этого года.

Дело, конечно, не в том, что участники стали сговорчивей, а в том, что, поняв бесперспективность попыток найти общее решение по тем или иным разделам, переговорщики просто изъяли их из проекта соглашения, тем самым сократив себе объем задач.

Мы со своей стороны считаем, что сейчас важно добиться хотя бы ограниченного результата, на который можно будет опираться в дальнейших дискуссиях.

– Что ожидаете в части продления моратория на взимание пошлин на электронную торговлю? Будет ли он продлеваться, или, может быть, его целесообразно сделать уже постоянным?

– Этот мораторий – на данный момент фактически единственная “специальная” договоренность ВТО в сфере электронной коммерции. Россия, как и многие другие члены организации, предлагает либо сделать мораторий постоянным, либо хотя бы продлить его действие, как это происходило на нескольких предыдущих министерских конференциях подряд. Это позволит обеспечить предсказуемость регуляторики для участников электронной торговли. Ряд крупных развивающихся стран, например, Индия, пока блокирует такие решения. Аргумент наших индийских коллег: прекращение действия моратория создает возможности для увеличения фискальных поступлений в бюджеты развивающихся стран, которые можно было бы направить на индустриализацию их экономик. Но проблема в том, что у нас отсутствует единое определение электронных трансмиссий – собственно предмета взимания пошлин. Поэтому есть опасения, что такие пошлины могут использоваться в качестве инструмента несправедливой конкурентной борьбы.

– Россия в свое время была одним из инициаторов переговоров по соглашению об упрощении инвестиций, которое в том числе прописывает единые правила доступа инвесторов к информации (например, о лицензионных требованиях). Может ли оно быть подписано в ходе конференции? Какова его ценность для России?

– Мы очень рассчитываем, что этот документ не только будет подписан на МК-13, но и будет формально включен в приложение 4 к Марракешскому соглашению о создании ВТО как новое плюрилатеральное соглашение. Пока некоторые наши партнеры по БРИКС (Индия, ЮАР) сохраняют осторожное отношение к этой идее.

Что касается наших ожиданий от реализации соглашения – мы рассчитываем, что оно облегчит российским инвесторам доступ на рынки развивающихся стран за счет снижения бремени излишних административных барьеров. В то же время участие России в этой договоренности будет способствовать повышению доверия к российскому рынку со стороны инвесторов из дружественных государств.

– Какие еще важные вопросы можете выделить в ходе предстоящей конференции?

– В Абу-Даби к ВТО присоединятся два новых члена – это Коморские острова и Восточный Тимор. Хотя доля этих государств в мировой экономике и торговле невелика, событие будет иметь значение в системном плане – как свидетельство сохраняющегося интереса стран-кандидатов, которых насчитывается больше двух десятков, к обретению формального членства в ВТО. Тематика присоединений будет обсуждаться и вне официальной программы, “на полях” конференции. Наша делегация примет участие в этой дискуссии, учитывая важность для нас завершения процессов вступления в ВТО наших партнеров.

Принципиальное значение будут иметь дискуссии по промышленным субсидиям и экологическим мерам, затрагивающим торговлю. Меры, принимаемые некоторыми членами ВТО в этих сферах, например, ПКУМ и Зеленая сделка ЕС, или закон о противодействии инфляции США существенно ограничивают конкуренцию на мировых рынках, а их соответствие правилам ВТО – под большим вопросом. С этими проблемами надо скрупулезно разбираться, договариваться о рамках и условиях соответствующих политик.

