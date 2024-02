Аспирант СПбГАСУ – в полуфинале Х Всероссийского инженерного конкурса

Source: MIL-OSI Russian Language News

Евгений Хегай

Евгений Хегай, аспирант СПбГАСУ четвёртого года обучения, вышел в полуфинал Х Всероссийского инженерного конкурса с проектом под рабочим названием «Развитие теоретической модели деформирования тяжёлого армоцемента и её реализация в расчёте корпусов высокого давления». В рейтинге образовательных организаций высшего образования по результатам отборочного этапа СПбГАСУ он занимает 67 позицию из 247.

Евгений Олегович продолжит участие в интеллектуальном соревновании на отраслевой площадке ГК «Росатом» в рамках направления «Строительство гидротехнических и энергетических объектов».

«Есть такой материал – тяжёлый армоцемент. Это мелкозернистый бетон с высоким содержанием арматуры малого диаметра. Моя идея состоит в том, чтобы применять этот материал в строительстве сооружений для биологической защиты ядерных реакторов, а также корпусов ядерных реакторов. Для этого требуется рассчитать напряжённо-деформированное состояние таких конструкций в те моменты, когда они подвергаются внутреннему давлению и внутреннему температурному воздействию», – поделился Евгений Хегай.

По словам аспиранта, современные ядерные реакторы изготавливают из стали или из напряжённого железобетона. Напряжённый железобетон – надёжный материал с высокой трещиностойкостью, но это очень дорого и трудоёмко. Непреднапряжённый железобетон обладает схожими свойствами, но более доступен.

На тему непреднапряжённого железобетона Евгений Хегай пишет диссертационную работу. Его научный руководитель – доцент кафедры железобетонных и каменных конструкций Владимир Попов, сменивший другого наставника – учёного с мировым именем, профессора Валерия Морозова.

В полуфинале участники продолжат работу над проектами под руководством экспертов, побывают на тренингах и мастер-классах, лекциях и семинарах. Итоги полуфинала подведут 26 апреля. Те, кто успешно защитит проекты, примут участие в заключительном этапе конкурса в Москве в июне 2024 г.

Победителей поддержат индустриальные партнёры конкурса – Госкорпорация «Росатом», Госкорпорация «Роскосмос», Госкорпорация «Ростех», АО «Вертолёты России», ПАО «РусГидро», ОАО «РЖД», АО «Объединённая судостроительная корпорация», ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация» и др. Помимо дипломов, сертификатов и подарков, у них будет преимущество при поступлении на следующий уровень образования.

Желаем Евгению Хегаю успехов!

Всероссийский инженерный конкурс проводится с 2014 г. в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации. Его организатор – Министерство науки и высшего образования России, оператор – Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ».

Конкурс призван развить кадровый потенциал высокотехнологичных отраслей, привлечь молодёжь к решению перспективных производственных, технических, экономических задач, имеющих стратегическое значение для развития промышленности России (реального сектора экономики), повысить качество инженерного образования посредством формирования инструментов взаимодействия инженерных образовательных организаций и высокотехнологичных предприятий реального сектора экономики.

