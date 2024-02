Актуальные комментарии: Сергей Белоконев назвал 5 приоритетов развития местного самоуправления

Source: MIL-OSI Russian Language News

В России необходимо пересмотреть отношение к местному самоуправлению, считает доцент кафедры Государственного и муниципального управления ГУУ Сергей Белоконев. В интервью эксперт рассказал о пяти приоритетах долгосрочной стратегии государства по отношению к местному самоуправлению — финансировании, планировании, технологиях, инфраструктурных проектах и взаимодействии с федеральными органами власти.

Пришло время рассматривать муниципалитеты России не как управленческую или финансовую проблему, а как новый драйвер экономического роста. Кроме того, стоит укрупнить муниципалитеты.

Экономическим процессам и потенциалу муниципальных образований России должно быть уделено серьёзное научно-исследовательское внимание.

Моя гипотеза заключается в том, что увеличение финансово-экономических возможностей на местном уровне в России возможно только при передаче части федерального налога в муниципалитеты. Предполагаю, в ближайшие несколько лет это приведет к росту экономики и расширению налогооблагаемой базы и к возможности компенсировать объёмы выпадающего дохода в федеральном бюджете.

Самое главное: это позволит расширить внутренний рынок в России. Как известно, этот драйвер экономического роста активно используется в экономике передовых стран, например, в Китае.

Если рассчитывать изменение межбюджетных отношений, то передача части налогов должна стимулировать деловую активность, рост экономики, увеличение собираемости налогов в целом. Возможно, это должна быть передача части НДС (10-15%).

Почему именно сегодня это политически обоснованно? Потому что в стране в последнее десятилетие выстроена гибкая и эффективная система кадрового и политико-административного формирования органов МСУ. Риск конфликтности между региональной властью и муниципалитетами минимален. При этом экономический эффект от развития экономики МСУ может быть 1-2 процента роста ВВП в год.

Какие вы видите приоритеты в финансировании?

— Безусловно, основными приоритетами вложений этих дополнительных ресурсов в муниципалитеты должна стать новая инфраструктура для малого и среднего бизнеса, стимулирование перерабатывающей промышленности, благоустройство и качество жизни граждан, медицинская диагностика, транспортная доступность и школьное образование.

Как сделать планирование более эффективным и как помочь местным органам власти в цифровизации и автоматизации их работы?

— Планирование развития муниципалитетов при современном уровне цифровых технологий должно стать совместной деятельностью федерального, регионального уровня власти и местного самоуправления. Расширение деловой активности в итоге может стать драйвером роста и дать дополнительный мультипликативный эффект для всей экономики страны, а через рост НДФЛ — увеличить бюджеты и регионов.

Совещательный орган на уровне президента и правительства России мог бы подготовить экономически просчитанные модели и проекты развития муниципалитетов, определённое место в этом могут сыграть такие структуры как Агентство стратегических инициатив, Аналитический центр при Правительстве РФ и РАНХИГС.

Как помочь местному самоуправлению в развитии инфраструктуры?

— Сегодня мы видим масштабные изменения в регионах — от реализации национальных проектов 2018-2024 годов. Например, беспрецедентное улучшение качества региональных дорог. При этом часто муниципальные дороги, особенно в посёлках и малых городах, остаются низкого качества. Улучшение экономического состояния МСУ позволит выровнять этот инфраструктурный перекос. Очевидно, оживление экономики местного самоуправления даст новый импульс росту объёмов строительства в стране, позволит создать новую инфраструктуру для внутреннего туризма.

Какие видите инструменты для того, чтобы сделать более эффективным взаимодействие местных органов с федеральными?

— Стратегическое планирование и координация этой важнейшей работы должна быть за аппаратом президента. Но, безусловно, для сохранения управляемости системы кадровое обеспечение, надзор и оперативное администрирование развития муниципалитетов стоит оставить за губернаторами, координирующими в этом плане всех, включая силовиков. Это укрепит безопасность и эффективность работы муниципальных служащих на местах, позволит привлечь новые профессиональные кадры в органы МСУ.

