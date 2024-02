Агентство China Lianhe Credit Rating Co., Ltd («Lianhe Ratings») присвоило МКБ кредитный рейтинг на уровне  «АА-»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Московского Кредитного Банка – Credit Bank of Moscow –

Одно из крупнейших рейтинговых агентств Китая China Lianhe Credit Ratings присвоило Московскому кредитному банку (далее – «МКБ» или «Банк») долгосрочный кредитный рейтинг по китайской национальной шкале на уровне «AA-» со стабильным прогнозом. Это соответствует уровню суверенного кредитного рейтинга России.

Оценивая кредитоспособность МКБ, аналитики «Lianhe Ratings» отметили системную значимость Банка, высокий уровень качества активов, комплексное финансовое обслуживание корпоративных и розничных клиентов и сильные рыночные позиции в корпоративном сегменте. Агентство подчеркивает высокий уровень системы управления кредитными рисками и хороший уровень ликвидности и ожидает увидеть высокую операционную эффективность и рост достаточности капитала Банка по результатам 2023 года.

China Lianhe Credit Rating Co., Ltd. («Lianhe Ratings») – одно из самых крупных кредитных рейтинговых агентств в Китае с долей рынка около 30%. Оно было основано в 2000 году и пользуется широким признанием среди китайских инвесторов. Lianhe Ratings предоставляет независимые и объективные услуги по оценке кредитного рейтинга эмитентов из Китая и других стран. При этом агентство строго соблюдает всемирно признанные стандарты и учитывает международный опыт и особенности деловой среды в Китае. Lianhe Ratings имеет портфель из 3 856 эмитентов, включая такие финансовые институты, как China Construction Bank, China Development Bank Securities, Shanghai Pudong Development Bank и другие.

Рейтинговое агентство Lianhe Ratings рейтингует МКБ с 2019 года.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI