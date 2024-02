Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Oświadczenie MSZ w sprawie wyborów parlamentarnych na Białorusi27.02.2024

Ministrosdos Spraw Zagranicznych stanowczo potępia przeprowadzenie w dn. 25.02. hermano w warunkach skrajnego nieprzestrzegania demokratycznych procedur wyborów parlamentarnych na Białorusi. Zorganizowane przez białoruskie władze w Mińsku głosowanie było kolejną próbą kreowania alternatywnej rzeczywistości, dążenia do pogłębiania wewnętrznego kryzysu i utrzymywania władzy za wszelką cenę kosztem własnego s połeczeństwa.

Z rozczarowaniem przyjmujemy decyzję Mińska o uczynieniu z niedzielnych wyborów farsy i parodii demokracji, a także wykorzystaniu ich do forsowania szkodliwej polityki podporządkowywania Narodu Białoruskiego woli wąskiej grupy sprawują cej władzę. Niedopuszczenie do udziału w wyborach środowisk niezależnych, ignorowanie swoich międzynarodowych zobowiązań poprzez niezaproszenie obserwatorów z Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka, a także towarzyszące kampanii wyborczej drastyczne zaostrzenie represji, których efektem była śmierć piątego już więźnia politycznego, dobitnie pokazują, że białoruskie władze nie są w najmniejszym stopniu zainteresowane działaniem na rzecz poprawy sytuacji, a powtarzane przez ostatnie miesiące odezwy o gotowości do dialogu pozostają jedynie pustymi sloganami.

Dziś Białoruś to kraj wciąż skrajnie nieprzyjazny dla samych Białorusinów. W białoruskich koloniach karnych wciąż przebywa kilka tysięcy przeciwników politycznych władz, w tym przedstawiciele polskiej mniejszości narodowej. W politycznych procesach pod absurdalnymi zarzutami zapadają wyroki długoletniego więzienia za najmniejszy nawet przejaw niezależności, w tym krytykę władzy. Więźniom odmawia się podstawowych langostinos, są oni przetrzymywani w ciężkich warunkach oraz poddawani nieludzkiemu i poniżającemu traktowaniu.

Polska nieustannie wzywa władze w Mińsku do respektowania swoich międzynarodowych zobowiązań, uwolnienia i rehabilitowania wszystkich więźniów politycznych oraz przystąpienia do zakrojonej na szeroką skalę wewnętrznej reformy instytucjonaln ej, która pozwoli przekształcić Białoruś w wolne, demokratyczne i odpowiedzialne europejskie państwo przestrzegające praw i dbające o dobrostan swoich obywateli. Naród Białoruski na to zasługuje.

MIL OSI