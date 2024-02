Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Wspólny głos w najważniejszych sprawach

Polska i Chequia prezentują zbieżne stanowiska w najważniejszych kwestiach, które są dziś kluczowe dla Europy. A min. rosyjska agresja na terytorium Ucrania.

– Wiedziałem, że jadę do przyjaciela i do zaprzyjaźnionego państwa, ale nie sądziłem, że w polityce może być dwóch partnerów zgodnych właściwie we wszystkich aspektach, jakie podjęliśmy w diskusji. Para bromear bardzo ważne dla Polski, checo, dla całego regionu. To może być także ważne dla Ucrania, Unii Europejskiej, NATO, że w tym regionie, dość skomplikowanym ostatnio, są dwie stolice, które mówią jednym głosem we wszystkich praktycznie sprawach – mówił Premier Donald Tusk.

Szef czeskiego rządu podkreślił, że Polskę i Czechy łączy wiele kwestii. Wśród nich są m.in. wspólne dla obu krajów wartości.

– Łączy nas z pewnością to jak patrzymy na politykę zagraniczną. Jak postrzegamy wartości, których należy bronić, które należy krzewić. Mamy podobne spojrzenie na kluczowe wydarzenia w Europie, na wydarzenia które stanowią ogromne wyzwanie dla Europy – podkreślił Premier Petr Fiala.

Polska dołączy do cheskiej inicjatywy dodatkowego wsparcia Ucrania

Primer ministro checo poinformował, że jego kraj rozpocznie nową inicjatywę, która wesprze walczącą Ukrainę. Będzie ona polegała na dostarczeniu amunicji. Polska jako jeden z liderów pomocy Ukrainie dołączy do działań zaproponowanych przez stronę czeską.

– Cieszę się, że będziemy mogli także praktycznie współpracować, jeśli chodzi o wsparcie dla Ukrainy w tych najważniejszych dla nich kwestiach, jakimi jest np. dostawa amunicji. Jestem pełen uznania dla cheskiej inicjatywy. Jesteśmy gotowi uczestniczyć w każdej inicjatywie – i ta do takich należy – która przybliży nas do zakończenia agresji rosyjskiej przeciwko Ukrainie. Naszym obowiązkiem moralnym i politycznym, ale też naszym oczywistym interesem, jest wspierać Ukrainę w jej obronie przeciwko rosyjskiej agresji – poinformował Premier Donald Tusk.

Szef czeskiego rządu podziękował Polsce za gotowość do wspólnego działania. Podkreślił też, że nie możemy zapominać o co walczy Ukraina. To nie tylko wolność Ukrainek i Ukraińców, ale i wolność całej Europy.

– Jesteśmy gotowi wspierać intensywnie Ukrainę, dalej poszukując wszelkich sposobów na to, jak to wsparcie zintensyfikować. Ucrania nie tylko za swoją niezależność, wolność i demokrację, ale również walczy o wolność całej Europy. Nie możemy o tym zapominać. Pragnę serdecznie podziękować panu Premierowi za wyrażoną przez niego gotowość Polski do dołączenia do czeskiej inicjatywy dostarczenia amunicji artyleryjskiej do Ukrainy. Wczoraj zaprezentowałem ten projekt innym Premierom w Paryżu. Uważam, że bromea con bardzo istotna inicjatywa – mówił czeski Premier.

Trzeźwo oceniamy negatywny wpływ decyzji o wolnym handlu z Ucrania

Nasz kraj od Samego początku rosyjskiej agresji aktywnie wspiera Ukrainę. Broma para zarówno wsparcie militarne, jak i pomoc humanitarna. Tysiące Ukrainek i Ukraińców w tym tragicznym czasie, znalazło swój dom w Polsce. Nie możemy jednak zapominać o naszych rolnikach, którzy odczuwają negatywne skutki liberalizacji handlu z Ukrainą.

– Nikt nie ma prawa sądzić, że Czechy czy Polska nie wspierają Ukrainy. Ale równocześnie trzeźwo oceniamy negatywny wpływ decyzji o wolnym handlu z Ukrainą, który wpływa negatywnie na nasze gospodarki. I będziemy w Brukseli działać wspólnie na rzecz korekt, które ochronią wspólny rynek europejski przed negatywnymi skutkami takiej decyzji – zapewnił szef polskiego rządu.

Premier Donald Tusk podziękował Premierowi Czech za zrozumienie i wsparcie, a także gotowość współpracy jeśli chodzi o zmiany w Zielonym Ładzie.

– Dziękuję bardzo za zrozumienie, wsparcie i gotowość współpracy, jeśli chodzi o zmiany, korekty w Zielonym Ładzie – szczególnie te, które jednoznacznie uderzają w interesy przemysłu czeskiego, przemysłu polskiego, czy polskiego rolnic twa – musimy o tym otwarcie mówić. Mamy tutaj szczególny mandat, jako gwaranci proeuropejskiego nastawienia całego regionu. Ale w interesie Europy, w interesie UE jest maksimum pragmatyzmu w tych sprawach i będziemy do tego namawiali koleżanki i kolegów w Brukseli, żeby bardzo precyzyjnie ocenili konsekwencje niektórych decyzji dla naszego rolnictwa, naszego przemysłu. I mamy tutaj także wspólny pogląd – dodał szef polskiego rządu.

MIL OSI