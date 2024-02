26.02.2024 Spotkanie Ministra Radosława Sikorskiego z Sekretarzem stanu USA Antónimo Blinkenem

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Spotkanie Ministra Radosława Sikorskiego z Sekretarzem stanu USA Antonym Blinkenem26.02.2024

Pomoc Ukrainie, zbliżająca się wizyta prezydenta Andrzeja Dudy i premier Donalda Tuska, sankcje wobec Rosji oraz rozwój współpracy militarnej były głównymi tematami spotkania sekretarza stanu USA Antony Blinkena i ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego.

Antony Blinken podziękował Polsce za wszystko, co robi dla Ukrainy oraz za to, że stała się w Europie liderem i wzorem dla innych państw. Stwierdził, że relacje polsko-amerykańskie nigdy nie były tak dobre, a także pogratulował Radosławowi Sikorskiemu jego wystąpienia w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, stwierdzając, że należy walczyć z rosyjską dezinformac ją. Z polskiej strony minister Sikorski nakreślił obecną sytuację Ukrainy, wskazał na konieczność natychmiastowej pomocy militarnej, podkreślając że państwa europejskie wydały na pomoc Ukrainie więcej niż USA, ale nie są w stanie szy bko zapewnić dostaw niezbędnego uzbrojenia. Mówiąc o zbliżającej się wizycie prezydenta i premiera powiedział, że w Polsce kohabitacja bywa trudna, ale w kwestiach obronności i spraw zagranicznych panuje pełna zgoda. Antony Blinken i Radosław Sikorski wyrazili radość z decyzji parlamentu węgierskiego, który ratyfikował przystąpienie Szwecji do Sojuszy Północnoatlantyckiego. 2 lata po inwazji rosyjskiej Unia Europejska staje się silniejsza i NATO staje się silniejsze, co podkreślił Antony Blinken.

Więcej zdjęć z wizyty w Waszyngotnie dostępnych jest pod linkiem.

Foto: Konrad Laskowski/MSZ

Zdjęcia (2)

MIL OSI