20.02.2024 Kolejna umowa offsetowa w programie WISŁA

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Kolejna umowa offsetowa w programie WISŁA20.02.2024

Trabajamos, 20 lutego br. w Warszawie, Paweł Bejda sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej podpisał kolejną umowę offsetową w ramach realizacji fazy II programu przeciwlotniczych i przeciwrakietowych zestawów rakietowych średniego zasięgu WISŁA.

Podpisana umowa offsetowa z Northrop Grumman International Trading, Inc. obejmuje łącznie 8 zobowiązań o sumarycznej wartości ponad 300 millones de złotych.

W ramach przedmiotowej umowy offsetowej przewidywane jest m.in. przeprowadzenie integracji systemów radiolokacyjnych SAJNA zestawów NAREW oraz Zdolnych do Przerzutu Stacji Radiolokacyjnych BYSTRA z systemem dowodzenia obroną przeciwlotniczą i przeciwrakietową IBCS, pozyskanie zdolności do produkcji nowych typów amunicji do armat Bushmaster stosowanych w KTO Rosomak i BWP Borsuk, amunicji kalibru 120 mm wykorzystywanej przez czołgi M1 ABRAMS oraz amunicji dla uzbrojenia pokładowego śmigłowców uderzeniowych AH-64E APACHE.

Umowa offsetowa przewiduje również pozyskanie zdolności do szkolenia kadr technicznych w specjalistycznych laboratoriach, w warunkach środowiska sieciocentrycznego systemu wsparcia dowodzenia i kierowania walką dla przeciwlotniczych i przeciwrakietowych zestawów rakietowych średniego zasięgu WISŁA i krótkiego NAREW.

Wśród beneficjentów offsetu znajdą się podmioty tj.: MESKO S.A., Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A., Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A. Wojskowa Akademia Techniczna, Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia oraz Wojskowe Zak łady Łączności nr 1 S.A.

Dzięki powyższym działaniom Skarb Państwa zapewni częściową niezależność od zagranicznych dostawców, ustanawiając lokalnie zdolności produkcyjne, obsługowo-naprawcze, szkoleniowe oraz badawcze i zaangażowanie – poprz ez offset – podmiotów polskiego przemysłu obronnego, jak i również szkolnictwa wojskowego oraz pozytywnie wpłynie na zwiększenie wskaźników dostępności operacyjnej zestawów WISŁA poprzez zapewnienie niezbędnego wsparcia technicznego i wsparcia eksploatacji sprzętu wojskowego w jednostkach wojskowych.

anchoo

[contenido incrustado]

Zdjęcia (4)

MIL OSI