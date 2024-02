Южный ветер и без существенных осадков: прогноз погоды на ближайшие дни

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В начале недели москвичей ждет небольшое потепление. Но к ее концу температура воздуха опустится до небольших минусовых значений. Всю неделю будет переменная облачность, значительных осадков не ожидается. Ветер — южный.

Во вторник, 27 февраля, день пройдет без осадков. Температура днем будет от нуля до двух градусов тепла, а ночью опустится от минус пяти до минус семи градусов.

Такая же погода с аналогичными температурными значениями ждет москвичей и в среду, 28 февраля. Значительных осадков не ожидается.

В четверг днем воздух прогреется до двух градусов. Ночь будет немного теплее, чем предыдущие, — столбики термометров покажут от минус четырех до минус двух градусов. Днем могут пройти небольшие осадки.

В пятницу, 1 марта, днем может похолодать до минус трех градусов, а ночью — до минус пяти. Ночью местами ожидаются небольшие осадки.

Такая же погода ожидается и в субботу, 2 марта.

