Цифровые проекты столицы представят в пространстве Москвы на выставке «Россия»

На Международной выставке-форуме «Россия» 27 февраля представят новую тему экспозиции столицы — «Умный город для жизни». Гости ВДНХ узнают, какие технологические решения используются в управлении мегаполисом и как цифровые сервисы делают жизнь москвичей комфортнее. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

Благодаря развитой экосистеме столица уже пять лет подряд занимает первую строчку в российском индексе цифровизации городского хозяйства «IQ городов» и четыре года — в национальном рейтинге качества предоставления госуслуг в электронном виде.

«Сегодня миллионы москвичей решают повседневные вопросы с помощью цифровых продуктов и сервисов. Лучшие разработки наших специалистов будут представлены на выставке “Россия”. Ближайшие две недели в пространстве столицы посвятят современным технологиям и возможностям умного города. Посетителей ждут тематические интерактивы, мастер-классы по программированию и робототехнике, встречи с экспертами отрасли и многое другое. А еще все желающие смогут совершить виртуальное путешествие по ВДНХ и проследить историю комплекса — от открытия в 1939 году до наших дней», — уточнила Наталья Сергунина.

В рамках экспозиции столицы состоится премьера нового VR-фильма, созданного специально к форуму. Картина расскажет о ключевых достопримечательностях и объектах культурного наследия, расположенных на территории ВДНХ. Для показов используют очки виртуальной реальности.

В Международный женский день, 8 марта, в пространстве Москвы пройдет встреча с заслуженным мастером спорта Ильей Авербухом. Он поделится интересными историями о том, какую роль технологии играют в спорте.

Программа, посвященная цифровым решениям и сервисам столицы, продлится до 10 марта. Подробное расписание событий опубликовано на странице стенда.

