Финансовые новости: 27.02.2024, 14-02 (мск) изменены значения нижней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги RU000A0ZYVU5 (Роснфт2P5).

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

27.02.2024

14:02

В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 27.02.2024, 14-02 (мск) изменены значения нижней границы ценового коридора (до 91.89) и диапазона оценки рыночных рисков (до 879.29 руб., эквивалентно ставке 12.0 %) ценной бумаги RU000A0ZYVU5 (Роснфт2P5).

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