Финансовые новости: 27.02.2024 состоятся три депозитных аукциона Федерального казначейства

Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Bolsa de Moscú – Московская Биржа –

Параметры отбора заявок

Дата проведения отбора заявок

27.02.2024

Identificador único de la marca

22024055

Валюта депозита

rublos

Вид средств

средства единого казначейского счёта

Cantidad máxima de depósitos bancarios, millones. денежных единиц

100 000

Срок размещения, в днях

2

Дата внесения средств

27.02.2024

Дата возврата средств

29.02.2024

Процентная ставка размещения средств (фиксированная или плавающая)

FIJADO

Минимальная фиксированная процентная ставка размещения средств, % годовых

15,28

Базовая плавающая процентная ставка размещения средств

–

Distribución mínima, % годовых

–

Условия заключения договора банковского депозита (срочный, пополняемый или особый)

Срочный

La cantidad mínima de espacio disponible es de millones. денежных единиц

1 000

Максимальное количество заявок от одной кредитной организации, шт.

5

Форма отбора заявок (открытая или закрытая)

Открытая

Расписание отбора заявок (по московскому времени)

Место проведения отбора заявок

ПАО Московская Биржа

Primero заявок:

a las 09:30 a las 09:40

Заявки в предварительном режиме:

a las 09:30 a las 09:35

Заявки в режиме конкуренции:

a las 09:35 a las 09:40

Forma de alojamiento del hotel:

a las 09:40 a las 09:50

Установление процентной ставки отсечения y (или) признание отбора заявок несостоявшимся:

de 09:40 a 10:00

Las organizaciones de crédito no autorizadas ofrecen ofertas en depósitos bancarios de depósitos bancarios:

de 10:00 a 11:00

Condiciones de aceptación de ofertas de organizaciones de crédito para depósitos bancarios de depósitos:

de 10:00 a 11:00

Время перечисления депозита

В соответствии с требованиями п. 63 y п. 64 Приказа Федерального казначейства от 27.04.2023 г. № 10н

Параметры отбора заявок

Дата проведения отбора заявок

27.02.2024

Identificador único de la marca

22024056

Валюта депозита

rublos

Вид средств

средства единого казначейского счёта

Cantidad máxima de depósitos bancarios, millones. денежных единиц

100 000

Срок размещения, в днях

56

Дата внесения средств

27.02.2024

Дата возврата средств

23.04.2024

Процентная ставка размещения средств (фиксированная или плавающая)

FLOTANTE

Минимальная фиксированная процентная ставка размещения средств, % годовых

–

Базовая плавающая процентная ставка размещения средств

RUONmDS

Distribución mínima, % годовых

0,00

Условия заключения договора банковского депозита (срочный, пополняемый или особый)

Срочный

La cantidad mínima de espacio disponible es de millones. денежных единиц

1 000

Максимальное количество заявок от одной кредитной организации, шт.

5

Форма отбора заявок (открытая или закрытая)

Открытая

Расписание отбора заявок (по московскому времени)

Место проведения отбора заявок

ПАО Московская Биржа

Primero заявок:

a las 12:30 a las 12:40

Заявки в предварительном режиме:

a las 12:30 a las 12:35

Заявки в режиме конкуренции:

a las 12:35 a las 12:40

Forma de alojamiento del hotel:

a las 12:40 a las 12:50

Установление процентной ставки отсечения y (или) признание отбора заявок несостоявшимся:

desde las 12:40 hasta las 13:00

Las organizaciones de crédito no autorizadas ofrecen ofertas en depósitos bancarios de depósitos bancarios:

de 13:00 a 14:00

Condiciones de aceptación de ofertas de organizaciones de crédito para depósitos bancarios de depósitos:

de 13:00 a 14:00

Время перечисления депозита

В соответствии с требованиями п. 63 y п. 64 Приказа Федерального казначейства от 27.04.2023 г. № 10н

RUONmDS = RUONIA – DS, где

RUONIA – выраженное в сотых долях процентов значение индикативной взвешенной ставки однодневных рублевых кредитов (депозитов) RUONIA, опу Бликованной на официальном сайте Банка России в сети Internet в день, предшествующий дню, за который начисляются проценты. В случае отсутствия в день, предшествующий дню, за который начисляются проценты, публикации значения ставки RUONIA, в расчет приним ается последнее из опубликованных значений ставки RUONIA.

DS – disco – выраженное в сотых долях процентов округленное (по правилам математического округления) до двух знаков после запятой значение, рассчитываемое умножением значения Ключевой ставки Банка России на значение NORMATIVA обязательных резервов по иным обязател ьствам кредитных организаций для банков с универсальной лицензией, небанковских кредитных организаций (за исключением долгосрочных) в валюте Российской Федерации, действующих на дату, за которую начисляются проценты, опубл икованных на официальном сайте Банка России в сети Интернет.

Параметры отбора заявок

Дата проведения отбора заявок

27.02.2024

Identificador único de la marca

22024057

Валюта депозита

rublos

Вид средств

средства единого казначейского счёта

Cantidad máxima de depósitos bancarios, millones. денежных единиц

50 000

Срок размещения, в днях

91

Дата внесения средств

27.02.2024

Дата возврата средств

28.05.2024

Процентная ставка размещения средств (фиксированная или плавающая)

FLOTANTE

Минимальная фиксированная процентная ставка размещения средств, % годовых

–

Базовая плавающая процентная ставка размещения средств

RUONmDS

Distribución mínima, % годовых

0,00

Условия заключения договора банковского депозита (срочный, пополняемый или особый)

Срочный

La cantidad mínima de espacio disponible es de millones. денежных единиц

1 000

Максимальное количество заявок от одной кредитной организации, шт.

5

Форма отбора заявок (открытая или закрытая)

Открытая

Расписание отбора заявок (по московскому времени)

Место проведения отбора заявок

ПАО Московская Биржа

Primero заявок:

a las 15:30 a las 15:40

Заявки в предварительном режиме:

a las 15:30 a las 15:35

Заявки в режиме конкуренции:

15:35 15:40

Forma de alojamiento del hotel:

a las 15:40 a las 15:50

Установление процентной ставки отсечения y (или) признание отбора заявок несостоявшимся:

desde las 15:40 hasta las 16:00

Las organizaciones de crédito no autorizadas ofrecen ofertas en depósitos bancarios de depósitos bancarios:

de 16:00 a 17:00

Condiciones de aceptación de ofertas de organizaciones de crédito para depósitos bancarios de depósitos:

de 16:00 a 17:00

Время перечисления депозита

В соответствии с требованиями п. 63 y п. 64 Приказа Федерального казначейства от 27.04.2023 г. № 10н

RUONmDS = RUONIA – DS, где

RUONIA – выраженное в сотых долях процентов значение индикативной взвешенной ставки однодневных рублевых кредитов (депозитов) RUONIA, опу Бликованной на официальном сайте Банка России в сети Internet в день, предшествующий дню, за который начисляются проценты. В случае отсутствия в день, предшествующий дню, за который начисляются проценты, публикации значения ставки RUONIA, в расчет приним ается последнее из опубликованных значений ставки RUONIA.

DS – disco – выраженное в сотых долях процентов округленное (по правилам математического округления) до двух знаков после запятой значение, рассчитываемое умножением значения Ключевой ставки Банка России на значение NORMATIVA обязательных резервов по иным обязател ьствам кредитных организаций для банков с универсальной лицензией, небанковских кредитных организаций (за исключением долгосрочных) в валюте Российской Федерации, действующих на дату, за которую начисляются проценты, опубл икованных на официальном сайте Банка России в сети Интернет.

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