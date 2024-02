Финансовые новости: Как получить выплаты с ИИС третьего типа: проект указания Банка России

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Банк России разработал порядок и определил сроки выплаты денежных средств c индивидуального инвестиционного счета (ИИС) третьего типа в случае наступления особой жизненной ситуации. Документ опубликован для общественного обсуждения.

По закону инвестор может снять деньги с открытого ИИС без прекращения действия договора, если ему понадобятся средства на оплату дорогостоящего лечения. Перечень видов такого лечения утвержден Правительством России. Чтобы получить выплату со счета, клиенту необходимо обратиться с заявлением к своему брокеру, управляющему или управляющей компании открытого паевого инвестиционного фонда. К заявлению следует приложить копию договора на оказание медицинских услуг, а также документ, выданный медицинской организацией, с информацией о необходимости дорогостоящего лечения и его стоимости. Предполагается, что срок рассмотрения заявления составит два рабочих дня. Нужная сумма зачисляется на счет медицинской организации не позднее трех рабочих дней с момента получения заявления и полного комплекта документов. Фото на превью: Eakrin Rasadonyindee / Shutterstock / Fotodom

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI