Финансовые новости: Как получить выплаты с ИИС третьего типа: проект указания Банка России

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

По закону инвестор может снять деньги с открытого ИИС без прекращения действия договора, если ему понадобятся средства на оплату дорогостоящего лечения. Перечень видов такого лечения утвержден Правительством России.

Чтобы получить выплату со счета, клиенту необходимо обратиться с заявлением к своему брокеру, управляющему или управляющей компании открытого паевого инвестиционного фонда. К заявлению следует приложить копию договора на оказание медицинских услуг, а также документ, выданный медицинской организацией, с информацией о необходимости дорогостоящего лечения и его стоимости. Предполагается, что срок рассмотрения заявления составит два рабочих дня. Нужная сумма зачисляется на счет медицинской организации не позднее трех рабочих дней с момента получения заявления и полного комплекта документов.

Фото на превью: Eakrin Rasadonyindee / Shutterstock / Fotodom