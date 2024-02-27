Финансовые новости: Изменение шага цены GLDRUB_TOM с 04.03.2024

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

Вниманию пользователей системы валютного рынка и рынка драгоценных металлов.

4 марта 2024 года на рынке драгоценных металлов планируется изменение шага цены инструмента GLDRUB_TOM в системном режиме торгов CETS с 0,01 руб. на 0,1 руб.



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