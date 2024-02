Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

За 2023 год мисселинг сократился почти в два раза. Снижение произошло в результате надзорных мероприятий Банка России.

Для того чтобы выяснить, как информируют клиентов в отделениях банков, в прошлом году сотрудники регулятора провели 265 проверок в 25 офисах кредитных организаций. Кроме того, прошло 120 контрольных мероприятий (контрольных закупок). При определении кредитной организации, которую требовалось проверить, Банк России в том числе использовал информацию волонтеров финансового просвещения. По выявленным нарушениям составлены протоколы и направлены предписания об уплате штрафов. Проверки показали, что в ряде случаев клиентам не разъясняли особенности и риски инвестиционных продуктов, которые им предлагали вместо вкладов. Людям не сообщали об отсутствии гарантий получения доходности, а некоторые банки предлагали комбинированные и структурные продукты, предназначенные только для квалифицированных инвесторов. По итогам надзорных мероприятий в первом полугодии многие банки и некредитные финансовые организации приняли меры: организовали обучение сотрудников, скорректировали скрипты продаж, треть банков провела внутренние контрольные закупки. Одна страховая организация сообщила о разрыве взаимоотношений с банком-агентом. В результате индекс мисселинга снизился с 0,66 (по данным за 2022 год) до 0,37. Показатель рассчитывается как отношение числа выявленных нарушений к количеству проверок. Учитываются средневзвешенные данные по кредитным и страховым организациям, а также профучастникам рынка ценных бумаг. Фото на превью: Shutterstock / Fotodom

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI