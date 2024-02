Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В кинотеатре «Салют» прошло первое мероприятие нового сезона финансовых кинолекториев. Просветительский проект реализуется столичным Департаментом финансов совместно с сетью кинотеатров «Москино».

Финансовый кинолекторий — современный формат, совмещающий просмотр фильма и лекцию экспертов в области финансов. После сеанса зрители обсуждают поведение героев картины и разбирают жизненные ситуации, связанные с личным бюджетом. В новом сезоне проекта они могут узнать, как эффективно управлять сбережениями, противодействовать мошенникам, защищать свои права в магазине, с чего начинать инвестировать и почему выгодно быть самозанятым.

Новый сезон финансового кинолектория начался с просмотра и обсуждения комедии «Жмот». Главная тема фильма — гипертрофированное стремление к экономии, переходящее в крайнюю жадность. Эксперты центра финансовой грамотности Москвы рассказали, как найти золотую середину между скупостью и расточительностью и не жертвовать при этом своими экономическими целями. После обсуждения фильма зрители получили рекомендации специалистов о том, как управлять личными доходами и расходами и хранить сбережения. Кроме того, участники мероприятия узнали, как грамотно жертвовать средства на благотворительность и почему деньги влияют на эмоции, мышление и поведение человека.

Кинолекцию посетили зрители разных возрастов — от студентов до пенсионеров. Они спрашивали экспертов о том, как вести себя с телефонными мошенниками, не стать жертвой фишинга, рационально экономить и избегать чрезмерной кредитной нагрузки.

Участники также отметили удобство формата мероприятия, совмещающего приятный досуг с получением новых знаний. Например, эксперты рассказали о финансовой психологии — о том, как деньги могут менять людей, иногда не в лучшую сторону.

Кинопоказы планируется проводить ежеквартально. В этом году цикл финансовых кинопоказов охватит темы планирования семейного и личного бюджетов и управления ими, формирования сбережений, финансовой психологии, прав и обязанностей потребителя, противодействия мошенничеству, инвестирования, страхования и предпринимательства, в том числе самозанятости.

За анонсами следующих кинолекций и других просветительских мероприятий можно следить в телеграм-канале «Открытый бюджет Москвы».

На портале «Открытый бюджет города Москвы» можно найти новости из мира финансов и полезные советы, а также познакомиться со столичными просветительскими проектами в этой сфере.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI