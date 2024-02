Узнай, как сделать свой ход к успеху

Source: MIL-OSI Russian Language News

28 февраля в 13:00 в Центре информационных технологий ГУУ состоится презентация Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход».

Эксперты и преподаватели не только расскажут подробности о проекте, но и ответят на все интересующие вопросы о порядке участия, опыте прошлых лет и, конечно же, о тех возможностях, которые открывает проект перед участниками!

В четвёртом сезоне Проекта запланировано проведение двух конкурсных направлений:

«Первопроходец» для первокурсников бакалавриата или специалитета, которые получают образование данного уровня впервые.

«Делаю» для студентов любого курса бакалавриата, специалитета или магистратуры, готовых воплощать свои идеи в жизнь и побороться за грант в 1 млн рублей.

Заявки принимаются в период с 25 января по 11 марта 2024 года.

Для участия в треках Проекта необходимо зарегистрироваться на его официальном сайте.

Приходи 28 февраля в 13:00 в ЦИТ ГУУ, чтобы узнать больше и начать свой путь к победе.

Напомним, что в 2023 году одним из победителей конкурса стала студентка ГУУ, получившая заветный миллион на развитие собственного бренда.

