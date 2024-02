С 1 по 4 марта в стенах Новосибирского государственного университета пройдёт Заключительный этап VI Медицинского турнира школьников

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Основа турнира — медицинские бои, где будущие врачи показывают свои знания и ораторские навыки в формате «докладчик—оппонент—рецензент». А их уровень подготовки будет оценивать Экспертная комиссия, состоящая из врачей высшей категории, обладающих научными степенями, а также аспирантов и ординаторов НГУ и других высших учебных заведений страны.

— В прошлом году в Физматшколе набиралась команда для участия в турнире. Я была заинтересована в поступлении на медицинское направление, а победа в турнире давала 10 дополнительных баллов в Институт медицины и психологии НГУ. Больше всего запомнились сами бои, интересные полемики, которые помогали лучше разобраться в теме, дружеские разговоры с участниками турнира, обсуждение решений и обмен знаниями, — рассказывает Анастасия Зебницкая, студентка Института медицины и психологии НГУ и участница турнира 2023 года.

Программа Медицинского турнира включает не только испытания на прочность и смекалку, но и развлекательно-образовательные мероприятия. Школьники послушают лекцию Ксении Сергеевны Дорониной, невролога-сомнолога Клиники лечения боли и неврологических заболеваний Сибнейромед, преподавателя-исследователя АНО ДПО «Нейронауки и образование», примут участие в научном семинаре, а также ближе познакомятся с университетом в процессе экскурсии.

В этом году турнир несколько преобразован. Глава экспертной и методической комиссии Турнира Евгения Холдина рассказала, что «основные изменения коснулись формата Отборочного этапа, так как участникам необходимо было предоставить решения в виде презентаций, а не текста. Чтобы бороться с благами искусственного интеллекта и повысить вовлеченность ребят в процесс решения задач, мы решили сделать упор на визуализацию их хода мысли, а, следовательно, на ещё более упорную работу с научными источниками. В этом году ребята через свой творческий подход показывали глубину собственных знаний, а также учились уже на раннем этапе подготовки работать с оформлением материалов по ГОСТу. Такие вещи звучат, конечно, очень скучно, но они необходимы тем, кто собирается связать свою жизнь с наукой».

В этом году мероприятие проводится при поддержке «РосМолодёжь.Гранты» и «МедИнвестГрупп», что гарантирует высокий уровень комфорта и множество приятных сюрпризов для участников.

Для участия в культурной программе приглашаются все желающие. Требуется только предварительная регистрация по ссылке.

С расписанием мероприятий можно ознакомиться на сайте Турнира.

Информация о мероприятии расположена на сайте Турнира, в группе ВК и в Telegram-канале олимпиады.

