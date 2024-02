Супергерои: от мифов Древней Греции до вселенной Marvel

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

В рамках научно-популярного марафона «Неделя Дарвина» старший преподаватель кафедры источниковедения литературы и древних языков Гуманитарного института НГУ Людмила Буднева прочла лекцию «Дела семейные: от героического эпоса до вселенной Marvel», на которой рассказала о значении семьи в литературе и современной супергероике.

Героический эпос — масштабное повествование о героическом прошлом народа. Чаще всего формируется на стадии возникновения государства или нации и опирается на фольклорные песни о героях. Именно такие произведения нужны народу для собственного осмысления.

— Эпос знали все. Например, каждый грек знал наизусть практически все поэмы. Соответственно, это формировало и поддерживало настрой нации. Одновременно с этим задаются и этические идеалы как для всего народа, так и отдельно для людей, в том числе о том, как строить отношения с близкими и семьей, — пояснила Людмила Буднева.

Эпос транслирует патриархальные ценности. Государство возникает после матриархата, и привилегированное положение в обществе занимает с одной стороны — старший, а с другой — отец семьи. Также человек определяется по его принадлежности к роду. Знали и уважали человека по его предкам. И именно это подчеркивает исключительность героя, чья семья — это все его предки и потомки. Соответственно, он всегда должен быть достойным и защищать свой род.

— В эпосе после вступления в брак функции мужчины и женщины значительно разделяются. Мужчина отвечает за представление семьи, своего рода. В его обязанностях прежде всего ведение войны и уже потом государственная деятельность. Жена занимается домом и детьми. Женщины верны, красивы, хозяйственны и плодовиты. Важнейшая ценность семьи — дети, которые будут продолжать твой род и унаследуют твои права, трон и оружие. Они поддержат порядок, — рассказала Людмила Буднева.

В наши дни становятся популярными комиксы, описывающие вселенные с героями, не похожими на людей, в которых они когда-то так нуждались. Комиксы Marvel возникают в 1930-е годы в США на волне реакции «Великой депрессии», когда у народа появляется необходимость в герое. У комиксов и героического эпоса находятся сходства и различия, но главным фактом все же становится нацеленность эпоса на прошлое, в то время как комиксы концентрируют внимание на настоящем и будущем.

Чаще всего в комиксах в центре внимания становится необыкновенный по рождению или приобретенным навыкам супергерой. Реже это происходит в результате использования технологий (например, Железный человек). Героем также может стать как человек, так и существо с другой планеты или же бог.

История персонажа начинается с осознания собственной непохожести со своей семьей и другими. В ходе этого ему приходится заново выстраивать отношения со своим отцом или же дядей, в случае Питера Паркера, он же «Человек-паук». Данная модель заимствована из мифологии, где всегда присутствует спор между отцом и сыном, а также попытка занять главное место.

Чаще всего происходит так, что родная семья боится героя и не может принять его непохожесть на них. Тогда ему приходится искать новую семью. Таковой для него становится команда, где так же, как и в эпосе, распределяются обычные семейные роли: отцы/дети, братья/сестры и т.д. Один из главных факторов — супергеройская семья существует не только ради друг друга, но и для всего мира, в то время как эпическая семья самоценна.

Героический эпос и вселенные комиксов имеют множество сходств и различий, но для их героев одинаково ценна семья. Не важно, родная или приобретенная, она каждый день становится причиной для подвигов и новых свершений.

