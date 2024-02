Столичные волонтеры провели около 90 тысяч смен на выставке «Россия»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Волонтерский корпус, который работает на Международной выставке-форуме «Россия», объединил помощников из 140 городов. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

«С начала ноября только московские волонтеры провели на выставке уже около 90 тысяч смен. Они координируют участников мероприятия, сопровождают гостей, помогают в пресс-центре и выполняют множество других функций», — рассказала Наталья Сергунина.

По ее словам, в волонтерский корпус вошли представители самых разных сфер деятельности — это, например, журналисты, спасатели, педагоги, врачи, железнодорожники и госслужащие.

Для некоторых представителей добровольческого корпуса выставка «Россия» стала частью личной истории. Например, жених одной из помощниц проехал больше тысячи километров, чтобы сделать ей предложение после волонтерской смены. А около 450 помощников отпраздновали на площадке свои дни рождения. Эти и другие памятные события запечатлели медиаволонтеры. Они сделали уже свыше 28 тысяч фотографий, сняли около 250 видео и написали 850 постов для соцсетей.

Самые многочисленные команды волонтеров задействованы в павильонах № 1 «Центральный», № 57 «Россия — моя история» и № 75, где разместились региональные экспозиции.

Как волонтеры помогают на Международной выставке-форуме «Россия»

На счету у супругов Сергея Шишкина и Татьяны Зыковой по 193 часа волонтерства. Пара решила присоединиться к корпусу после участия в Московском урбанистическом форуме летом 2023 года. На ВДНХ им больше всего понравились смены в павильоне № 75, где они помогали организаторам и представителям регионов готовить презентации для стендов о субъектах Российской Федерации. По словам Татьяны, в штабе для волонтеров созданы прекрасные условия. Здесь можно отдохнуть между сменами, встретиться и пообщаться с друзьями, а также поиграть в спортивные и настольные игры.

Студентка Татьяна Павлова совмещает помощь на форуме с подготовкой к экзаменам. Раньше она никогда не была на ВДНХ. Девушка оценила доступность выставки для людей с разными возможностями, поскольку сама инвалид первой группы. Татьяна считает, что на выставке созданы все условия для комфортного передвижения по павильонам — от бесплатных маршруток до пандусов и больших дверей.

Кроме того, девушка отметила оформление всего комплекса, доступность информации, а также дружескую атмосферу в коллективе. «Команда волонтеров объединила самых добрых, умных и интересных людей. Все они разные и удивительные. Спасибо за отзывчивость и большое сердце!» — говорит Татьяна.

У Алексея Федотова вторая группа инвалидности. Как волонтер он провел на выставке уже 300 часов — приходит на ВДНХ каждые выходные и берет по две смены. «Мои впечатления от форума очень положительные! Все волонтеры, тимлидеры и координаторы добрые, отзывчивые, готовы выслушать и подсказать. На сменах всегда весело, все помогают друг другу, каждая смена уникальна», — отмечает Алексей.

Принять участие в проведении Международной выставки-форума «Россия» решили представители добровольческого движения со всех уголков страны — от Калининграда до Барнаула. Самому старшему волонтеру Людмиле Замориной из Анапы 76 лет. Она работала на площадке 117 часов и выполняла семь разных функций.

Для волонтеров участие в Международной выставке-форуме «Россия» — возможность стать частью масштабного события, встретить единомышленников из других регионов и получить новый опыт. Присоединиться к команде волонтеров можно на сайте ресурсного центра «Мосволонтер».

