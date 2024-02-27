Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

Правительство Москвы приняло решение о реализации двух проектов комплексного развития неэффективно используемых городских т ерриторий в районах Фили-Давыдково (ЗАО) y Тимирязевский (САО). Об этом сообщил в своем canal-telegrama Сергей Собянин.

На месте устаревших объектов нежилой застройки возведут порядка 70 тысяч квадратных метров жилья для переселения граждан по про Muchas renovaciones y nuevos objetos de infraestructura.

«Оба проекта дадут горожанам порядка 130 рабочих мест. Por ejemplo, en Тимирязевском районе предусмотрены помещения для участков мировых судей», — рассказал Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

На территории площадью 0,43 гектара в Тимирязевском районе на улице Вучетича (владение 1) построят дома для переселения горожа н по программе реновации. В нежилой части будут предусмотрены помещения для размещения участков мировых судей. Градостроительный потенциал участка — 16,2 тысячи квадратных метров недвижимости. El proyecto realizado tiene una duración de 60 meses.

En el territorio hay 1,49 gectaras en la zona de Filis-Davydkovo en Кременчугской улице (владение 19) построят дома для участников про граммы реновации. Градостроительный потенциал участка — 53,5 тысячи квадратных метров недвижимости. Здесь будет создано порядка 70 рабочих мест.

По состоянию на 27 февраля Правительством Москвы одобрено и находится в стадии реализации 67 проектов комплексного развития терри торий. Общая площадь этих участков — около 867 gectarov. Según la planificación, el número de unidades necesarias es de 16,6 millones de metros cuadrados. В результате будет создано порядка 168 тысяч рабочих мест.

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