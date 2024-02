Собянин принял решение заключить офсетный контракт на закупку коммунальных машин

Source: MIL-OSI Russian Language News

Принято решение о проведении электронного конкурса на право заключения офсетного контракта на поставку малых вакуумных подметально-уборочных и универсальных малых электрических коммунальных машин. Распоряжение по этому вопросу подписал Сергей Собянин.

По условиям контракта победитель конкурса обязуется в течение двух лет создать или модернизировать существующее производство.

В свою очередь Правительство Москвы гарантирует закупку 1580 единиц коммунальной техники в течение семи лет.

Контракт позволит создать новое высокотехнологичное производство, а также гарантирует надлежащее качество уборки улиц, дорог и внутридворовых проездов в городе.

С 2017 года Москва заключила 17 офсетных контрактов на поставку лекарств, медицинских изделий, продуктов питания для молочных кухонь, систем для хранения архивов, элементов благоустройства, тяговых аккумуляторных батарей для электротранспорта и другой продукции. Совокупный объем закупки по ним составит более 341 миллиарда рублей. Будет создано свыше 6,5 тысячи новых рабочих мест.

По шести офсетным контрактам инвесторы завершили строительство и модернизацию производств, начались поставки продукции.

С июля 2022 года минимальный порог инвестиций в создание или модернизацию производства в рамках офсетных контрактов был снижен с одного миллиарда до 100 миллионов рублей, что позволило существенно расширить практику заключения офсетов. Тогда же появилась возможность осуществлять закупки по офсетному контракту для обеспечения нужд двух и более субъектов Федерации.

