Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Город продолжит развивать и масштабировать новые виды общественного и личного транспорта. Об этом в своем блоге рассказал Сергей Собянин.

Развитие речного транспорта

В 2023 году в столице вновь начал курсировать регулярный речной транспорт по Москве-реке.

«К 2030 году число маршрутов речного транспорта планируем увеличить с двух до семи. А число поездок — с 3,5 тысячи до 24,3 тысячи в сутки», — отметил Мэр Москвы.

Помимо этого, начнется обновление прогулочного речного флота — дизельные суда заменят на современные электрические.

Как изменится электрический транспорт

Сегодня электромобили составляют лишь 0,2 процента автомобильного парка столицы. Одно из направлений программы развития транспортного комплекса Москвы — поддержка экологических автомобилей отечественного производства, таким образом к 2030-му их доля вырастет до семи процентов.

Чтобы подготовить город к массовому использованию электромобилей, Правительство Москвы будет стимулировать создание развитой сети зарядных станций на улицах, во дворах, а также в паркингах торговых и офисных центров. Количество электрозаправочных станций увеличится до 30 тысяч в 2030 году.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI